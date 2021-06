Los servicios financieros con los que ya cuenta la España rural

Salvador Expósito lleva parte de las cuentas de la explotación de olivos que posee en la pedanía cordobesa de El Higueral desde el salón de su casa. Sentado en su sillón, junto a su mujer y con el móvil en la mano, solo tiene que abrir la aplicación del Banco Santander, del que es cliente “de toda la vida”, y a través de Correos Cash, pedir dinero para pagar a sus trabajadores o encargar ingresos para hacer frente a los pagos. Al día siguiente, María del Mar Ramírez, la cartera rural que da servicio a esta zona, le traerá en mano el dinero que ha pedido.

“Usted no sabe lo que me quita a mí: coger por las mañanas el coche e ir a Rute a hacer cola y esperar. Es una molestia muy grande. Se pierden al menos unas tres horas que me ahorro entre unas cosas y otras. Ahora con esto es una comodidad estupenda”, explica este agricultor. Rute es la localidad más próxima con sucursal y con cajero. Ni El Higueral ni Iznájar, de la que depende, tienen este servicio.

Salvador Expósito es uno de los miles de españoles que viven en zonas rurales que no tienen algunos servicios y que desde hace solo unos meses cuentan con estas prestaciones financieras básicas gracias al acuerdo firmado entre Banco Santander y Correos.

Salvador Expósito, cliente del servicio de Banco Santander y Correos Cash.

Esta alianza ya está permitiendo a la entidad bancaria ampliar su cobertura básica gracias a los 4.652 puntos de atención al ciudadano que posee Correos repartidos por todo el territorio nacional. En concreto llega a 1.500 municipios más que antes. Y ahora puede alcanzar al 75% de los municipios españoles que tienen menos de 1.000 habitantes en los que no dispone de oficina o sucursal.

Para ello, los clientes solo tienen que entrar en su app de Banco Santander accediendo al apartado Correos Cash y realizando la operación correspondiente. “Es fácil, una vez que le coges el truco ya no hay ningún problema”, cuenta Expósito. Después se puede elegir entre dos opciones. Se pueden hacer esos ingresos o retiradas del dinero en efectivo acudiendo personalmente a las oficinas de Correos. O bien se puede esperar a que el cartero le lleve el dinero a su casa.

En el primer caso está Jorge Delgado, director del hotel Caserío de Iznájar, que acude con frecuencia a la oficina de Correos que hay en esta villa cordobesa. En el otro lado está lo que hace regularmente la cartera María del Mar Ramírez. “Facilita mucho el día a día a toda esta población”, afirma. Iznájar y sus 19 pedanías acogen a unas 5.000 personas, muchas de las cuales son ya mayores. “Es un servicio que tiene muchas ventajas que vienen muy bien en estos sitios donde no hay bancos ni a veces pueden acceder a ellos estas personas. Yo voy todos los días a esas aldeas a llevarles sus certificados y encima les puedo llevar también su dinero”, añade.

Un agricultor se ahorra tres horas en traslados gracias a este servicio

La valoración de este servicio, que funciona desde hace unos meses, es desde luego muy positiva. “Me va muy bien y estoy contento. Lo único que le pediría para mejorarlo es que fuera más rápido, que el dinero viniera al día siguiente de pedirlo.”, argumenta Expósito (el envío de efectivo a domicilio se realiza en un plazo de entre 1 y 3 días hábiles desde su confirmación por parte de Correos).

Ramírez, por su parte, cree que es necesario “que se dé más información y publicidad para que este producto, que es muy bueno, beneficie a más gente”. Estas zonas están recibiendo ya otro tipo de población. Jóvenes, incluso extranjeros, con otras profesiones que les permiten teletrabajar y elegir lugares de vida más tranquilos. Son junto con los que ya viven ahí el público objetivo para que crezca en el futuro. Porque, como dice Ramírez, “aquí se vive muy a gusto”.