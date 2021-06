Buffett dona a causas filantrópicas otros 3.400 millones

Warren Buffett, una de las personas más ricas del planeta, anunció ayer que va a donar otros 4.100 millones de dólares (3.400 millones de euros) a la Fundación Bill y Melinda Gates, al tiempo que dejará de formar parte de su consejo.

Buffett, que ha hecho su fortuna comprando y vendiendo acciones, hace aportaciones anuales a cinco fundaciones benéficas desde 2006, como parte de un plan para distribuir el 99% de su patrimonio neto a la filantropía.

"Con la distribución de hoy de 4.100 millones de dólares, estoy a mitad de camino", dijo Buffett en un comunicado. La aportación se ha hecho en forma de acciones de su holding empresarial Berkshire Hathaway.

Buffett no ha explicado por qué dejaba el consejo de la fundación Gates, y expresó su apoyo al actual director general de la fundación y a su dirección.

Bill Gates y su esposa Melinda, cofundadores de la fundación se divorciaron en mayo tras 27 años de matrimonio, pero prometieron a continuar su labor filantrópica juntos.

La fundación, con 21 años de existencia, se ha convertido en una de las fuerzas más de las fuerzas más poderosas e influyentes en el ámbito de la salud pública mundial, con un gasto de más de 50.000 millones de dólares en las últimas dos décadas, para aplicar un enfoque empresarial a la lucha contra la pobreza y las enfermedades.

El año pasado, Buffett informó de que había donado más de 2.000 millones de dólares de sus acciones de Berkshire, a la Fundación Gates como parte de los planes de donar toda su fortuna antes de su muerte.

"Durante años he sido fideicomisario, un fideicomisario inactivo. Ahora renuncio a ese puesto, al igual que he hecho en todos los consejos de administración de las empresas que no son de Berkshire", ha explicado Buffett.

Gates y Buffett fueron pioneros en la campaña "The Giving Pledge" hace más de una de la campaña "The Giving Pledge" hace más de una década, instando a docenas de multimillonarios estadounidenses a donar al menos la mitad de sus fortunas a la caridad.

Desde entonces, muchos multimillonarios se han dedicado a la filantropía en desde la investigación genética y del cáncer hasta la educación, el control de armas y las bibliotecas y las artes.

MacKenzie Scott, ex esposa del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha donado más de 4.000 millones de dólares a bancos de alimentos y de emergencia en los últimos meses.