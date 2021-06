Una treintena de bufetes se comprometen con la igualdad de oportunidades

La Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON) ha presentado en Madrid su manifiesto Fundamentos de Igualdad. El documento, al que ya se han adherido 27 despachos de abogados, busca que las empresas y firmas del sector jurídico apuesten por una igualdad de oportunidades real en el acceso a posiciones de alta responsabilidad. Se enmarca dentro del código EJE&CON de Buenas Prácticas para la gestión del talento y la mejora de la competitividad en la empresa, firmado por hasta 120 compañías españolas y en activo desde 2018.

El manifiesto Fundamentos de Igualdad, elaborado por EJE&CON, ha recibido el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Esade Women Initiative y la Asociación Inkietos.

La encargada de dar comienzo al acto en el que se ha dado a conocer el manifiesto ha sido Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Ha señalado que “defender la igualdad, como se hace desde los despachos y sus instituciones, debería implicar también practicar la igualdad. Defender la no discriminación debería conllevar una apuesta visible por la diversidad en las políticas de personal y en las estructuras de los departamentos. Y la mejor forma de ser inclusivos es demostrando con el ejemplo que lo somos”. Ortega ha recordado que “el aprovechamiento del talento es siempre económicamente rentable”. En sus palabras, todos los objetivos de igualdad “se logran si avanzamos desde la total inclusión, desde la suma de esfuerzos de hombres y mujeres”.

Nerea Torres, presidenta de EJE&CON, ha subrayado que “la significativa presencia femenina en el sector legal hace especialmente llamativa la ausencia de mujeres en las posiciones de poder y mayor representatividad. La iniciativa Fundamentos de Igualdad es de enorme relevancia para revertir esta situación”. Además, ha insistido en que “es importante que en el sector haya más mujeres. Es algo que se ha ido consiguiendo, pero no se trata solo de atraerlas. Hay que cuidarlas, mimarlas y retenerlas y, para ello, hay que promocionarlas y promoverlas. No basta solo con tener un número”.

Begoña Villacís, primera teniente de alcalde, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid y abogada de profesión, también ha intervenido en este evento. Ha defendido la importancia de que “empecemos a trabajar en realidades, no solo en el lenguaje. Llamar miembro o miembra no cambia la desigualdad”. Ha destacado que “la igualdad también es que ellos asuman los roles tradicionalmente asignados a mujeres. Tenemos que trabajar todos juntos”.

Un cambio de paradigma

Cristina Sancho, vocal de Buen Gobierno de EJE&CON y presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, ha explicado que la idea de elaborar este manifiesto tomó fuerza cuando se publicó en prensa un artículo sobre los abogados asesores en las principales operaciones de M&A de 2020: “entre 30 abogados estrella, no había ni una mujer. Nos impactó mucho y decidimos ponernos manos a la obra”. Sancho ha dado paso a la mesa redonda sobre la gestión del talento en los despachos de abogados en la que han participado Victoria Ortega, Rosa Vidal, socia directora de Broseta Abogados y Emilio Gude, colíder del Foro Legal de EJE&CON.

Gude ha apuntado que el jurídico “es un sector que mueve cerca de 12.000 millones de euros al año. Tenemos en nuestros despachos un 55% de abogadas, un 64% si hablamos de profesionales de menos de 40 años. La cifra de socias cae hasta un 19%. En 2016 hablábamos de un 14%, por lo que hay una subida significativa, pero aún insuficiente”.

Rosa Vidal ha asegurado que “veo que no pedimos cosas diferentes a las que quieren los hombres: que se nos reconozca, estar allí donde aportamos, trabajar para lo que nos hemos formado, que se nos trate con igualdad y se nos respete. No tenemos por qué cumplir con el organigrama actual de liderazgo masculino”. Ha hecho referencia a la necesidad de “entender a la mujer también como cliente. Queremos ver diversidad al otro lado. Hay que entender que en el lado de los clientes va a haber mujeres que quieren ver mujeres. Desde hace 25 años que accedí a la Abogacía del Estado, hemos evolucionado, pero demasiado despacio. No vamos a esperar ni otros 100 años, ni 50, ni 20”.

Victoria Ortega se ha mostrado a favor de las cuotas “en cuanto te dan la oportunidad. Por supuesto que todo depende del mérito y la capacidad, pero para demostrar esto te tienen que dar la oportunidad. Si no llegas, no se puede demostrar. Habrá un momento en el que no haga falta”.

El acto de presentación ha finalizado con la lectura del manifiesto Fundamentos de Igualdad por parte de Mercedes Carmona, vicepresidenta de EJE&CON. Ha subrayado la importancia de que los firmantes del documento “adquieran el compromiso de difundir la igualdad de género a través de su adhesión al Código EJE&CON, que tiene como objetivo promover el desarrollo profesional de mujeres y servir de guía de actuación a las organizaciones en busca de justicia social”. Antes de la entrega del distintivo a las empresas, firmas y despachos participantes, Paloma del Val, vicepresidenta de Buen Gobierno Corporativo de EJE&CON, ha celebrado los buenos resultados obtenidos desde la aprobación del Código gracias a “un cuerpo social que hace de palanca”.

Los 27 firmantes del manifiesto son Alier Abogados; Allen & Overy; Ámbar Partners; Andersen Tax Legal; Ashurst; Auren; Bird & Bird; Broseta; Ceca Magán Abogados; Clifford Chance; Crowe Advisory; Deloitte Legal; Écija; ETL Global / Ejaso; EY Abogados; FinReg360; GMCP Servicios Jurídicos y Financieros; Grant Thornton; Herbert Smith Freehills; KPMG Abogados; Legal Army; López-Ibor; Martínez- Echevarría y Rivera Abogados; PWC Tax & Legal; Ramón y Cajal Abogados; Sagardoy Abogados y Santiago Mediano Abogados.