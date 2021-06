El bitcóin cotiza por debajo de los 30.000 dólares por primera vez desde enero

El bitcóin ha perdido el soporte de los 30.000 dólares en pleno castigo de los inversores a los criptoactivos ante el cerrojazo de las autoridades chinas. Un nivel bajo el que no se situaba desde enero, y que se sitúa un 50% por debajo de los máximos históricos que alcanzó el pasado mes de abril.

El Banco Popular de China convocó el lunes a la firma de pagos Alipay y a varias entidades financieras del país –Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Postal Savings Bank e Industrial Bank– para insistirles que no deben brindar servicios relacionados con las criptomonedas.

China está reforzando su control a los criptoactivos, lo que ha llevado además a muchos mineros –creadores de activos digitales– a dejar de operar en el país. Algunos analistas apuntan así que el Ejecutivo chino habría dado orden a los gobiernos de las provincias chinas en las que más se desarrolla este tipo de minería para clausurar instalaciones.