Cómo usar tu Xiaomi Mi Band como GPS

Una de las mejores pulseras de actividad que puedes comprar es la Xiaomi Mi Smart Band 6. Un wearable que ofrece una relación calidad precio muy difícil de batir y motivo por el que es un rotundo éxito de ventas.

Además, si conoces los mejores trucos para esta smartband, como la posibilidad de controlar Netflix desde tu Xiaomi Mi Band, podrás sacarle más partido que nunca a este dispositivo. Eso sí, aunque las diferentes generaciones de la pulsera de actividad de Xiaomi han gozado de un gran éxito, siempre ha habido una queja común por parte de los usuarios: la falta de GPS.

Cómo usar Google Maps con la Xiaomi Mi Band 3 o posterior

Y es que el fabricante con sede en Pekín no ha tenido más remedio que recortar en algunos apartados para abaratar el coste de su pulsera. Y si bien es cierto que, generación tras generación, han ido añadiendo nuevos elementos, como el monitor de oxígeno en sangre, lo cierto es que a muchos de nosotros nos encantaría poder usar Google Maps con la Xiaomi Mi Band.

Por suerte, hay una solución para poder tener GPS en tu pulsera de actividad. Todo gracias a una aplicación disponible en Google Play llamada Navigator for Mi Band 6/5/4/3. Anteriormente conocida como Mi Band Maps, esta app te permitirá usar Google Maps con tu pulsera de actividad.

Como su nombre indica, es compatible con la Xiaomi Mi Band 3 y modelos posteriores, por lo que es muy probable que tu pulsera de actividad pueda usar esta app de GPS. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo: iremos viendo las indicaciones del navegador de Google desde nuestra smartband.

ampliar foto Interfaz de Mi Band Maps Elaboración Propia

Y es que la idea de que se muestren las indicaciones de Google Maps en la Xiaomi Mi Band es un valor a tener en cuenta, ya que no tendrás que sacar el móvil en ningún momento. Más que nada porque Navigator for Mi Band 6/5/4/3 no solo te mostrará las notificaciones de Google Maps, sino que a través de pequeñas vibraciones te indicará cuándo hay un cambio de dirección.

La interfaz de la app es sumamente intuitiva, por lo que no te costará nada configurar Navigator for Mi Band 6/5/4/3 para usarla con tu pulsera de Xiaomi. Lo único que deberás hacer es descargar la aplicación, cuesta menos de un euro, a través del siguiente enlace y seguir las indicaciones.

Te pedirá que selecciones el modelo de Mi Band que tienes, y luego deberás ir a la app de Mi Fit para dar los permisos necesarios para que se puedan mostrar las notificaciones de Google Maps en la smartband. ¡Más fácil imposible!