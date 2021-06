Santander vende 1.000 millones en bonos verdes al 0,67%

Dos días después de que la UE emitiera el primer bono para financiar el programa Next Generation hoy el encargado de probar suerte en el mercado de capitales ha sido Santander. En una semana de intensa actividad en la que tanto emisores privados como publicos no han querido dejar pasar la ocasión para seguir captando recursos a precios atractivos, la entidad que preside Ana Botin ha levantado 1.000 millones de deuda sénior no preferente.

En la colocación de este jueves Santander ha seguido dos de las tendencias que más adeptos están sumando. La entidad se ha decantado por la modalidad de deuda verde y aunque ha elegido como plazo los ocho años incluye la opción de amortización anticipada al séptimo año. Esta cualidad de amortización anticipada ya venía siendo una costumbre en la deuda bancaria europea y ahora empieza a cobrar fuerza entre las entidades españolas una vez que se han disipado las dudas de cómo computa a efectos de cumplimiento de los requisitos MREL.

A pesar de que la semana ha sido intensa en lo que ha oferta de papel se refiere, los inversores han vuelto a poner de manifiesto su interés y confianza en la entidad española. La demanda ha superado los 2.500 millones. Esto ha permitido al banco recortar el coste. La operación partía con precio de 105 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo) y se ha cerrado con spread de 78 puntos, lo que equivale a una rentabilidad del 0,671%. Junto a esto, los bonos devengará un cupón anual del 0,625%. El importe captado se emplearán para la financiación de proyectos verdes que cumplan con los criterios de sostenibilidad de la entidad.

Danske Bank, ING, Mediobanca, Natixis, Santander, Société Générale y Unicredit fueron las entidades colocadoras.