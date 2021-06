Xbox Mini Fridge, la mini nevera de Microsoft que podrás comprar en Navidades

Como es habitual, el E3 nos está deparando muchas novedades en el mundo de los videojuegos, y aunque esta temática no es a la que normalmente solemos dedicar nuestras palabras, en este caso sí que lo hacemos porque estamos hablando de hardware de alguna manera, aunque se trate de un nuevo dispositivo que en realidad es muy común en los hogares. Hablamos de un nuevo mini frigorífico. Que eso sí tiene la gran peculiaridad de que lo ha anunciado ahora oficialmente Microsoft y es oficial de su Xbox Series X. Además tiene una vertiente bastante curiosa, y es el origen de este refrigerador, nada menos que de un meme.

Así es la nueva Xbox Mini Fridge

Hace meses, cuando la nueva consola de Microsoft se presentó y se puso a la venta, hubo bastante “mofa” alrededor del diseño de esta videoconsola, ya que hubo muchos usuarios que vieron en ella el diseño de un frigorífico más que el de una videoconsola de juegos. Microsoft recogió el guante de las decenas de memes que se hicieron virales gracias a esta comparativa de su aspecto. De aquello salió una declaración de intenciones por parte de Microsoft, de hacer realidad esta nevera con aspecto de una Xbox Series X, y aquí está.

Microsoft la ha anunciado oficialmente y la pondrá a la venta a finales de este año, justo para las Navidades, convirtiéndola así en el mejor regalo para los seguidores de Xbox. De momento solo han desvelado su aspecto, y ninguna funcionalidad más allá de realizar su cometido de enfriar. Eso sí, desde luego va a ser perfecta para tenerla en nuestro cuarto junto a la videoconsola de Microsoft enfriando nuestra bebidas favoritas mientras jugamos. En el vídeo de presentación, podemos ver cómo por fuera tendrá el aspecto de la nevera será el mismo de la videoconsola, mientras que por dentro resplandecerá con el color verde tradicional que ha acompañado a la consola desde sus comienzos.

Como mini nevera que es, será ideal para poder enfriar en ella latas, debido a su reducido tamaño, que nos permitirá tenerla a mano sobre la mesa del escritorio haciendo juego con la consola. Ahora bien, no sabemos nada de su precio, pero seguro que no será barata. Una prueba más de que a veces lo virtual y la realidad se mueven en cortas distancias. Y que de unos divertidos memes a veces puede surgir la inspiración para poder crear un divertido producto que no dudamos que tendrá su demanda, no masiva, pero la tendrá.