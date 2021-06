Cómo ver gratis desde el teléfono móvil todos los partidos de la Euro 2020 que comienza hoy

Hoy es el día en el que dará comienzo un evento que tenía que contar ya con un campeón, desde hace prácticamente once meses. La pandemia de coronavirus no solo nos ha cambiado la vida y ha provocado irreparables daños, sino que también tuvo fuerza suficiente como para desplazar eventos como este de la Euro 2020, que pasará a la historia por haberse celebrado en 2021.

El caso es que una de las Eurocopas más extrañas de la historia da comienzo hoy, con todo un rosario de sedes esparcidas por toda Europa y que, en el caso de España será Sevilla, tras los problemas y malos entendidos surgidos con Bilbao, que debería haber sido el lugar donde se disputaran los primeros partidos de la Selección durante la fase de grupos.

¿Vas a verlo por el móvil?

A diferencia de otras ediciones en las que los partidos también se han sucedido en horarios de lunes a domingo con franjas a las 15, las 18 y las 21 horas, por fin todos tenemos un método de seguirlos en directo sin tener que buscar un bar cercano del trabajo. Solo tendréis que coger el smartphone, descargar una aplicación y disfrutar de todos los encuentros, si es que sois muy futboleros.

Cómo seguir día a día los partidos de la Euro 2020.

Otro de los detalles importantes es que la empresa que se ha hecho con los derechos de retransmisión es Mediaset, por lo que en un principio serán gratis ya que repartirá todos los encuentros entre sus dos principales cadenas: Telecinco y Cuatro. En la primera podremos ver todas las citas de la selección española así como los partidos que se celebren a las 21h., y en la segunda todos los demás.

Eso nos permitirá seguir a través del móvil todos los partidos sin perder detalle y, lo más importante, completamente gratis. Para ello solo tenemos que bajarnos la aplicación (en iOS o Android) de Mi Tele y arrancarla para conectarnos con el directo de la cadena que toque en cada instante. De esa forma, podréis ver los partidos de camino a casa, en el bus, el metro o el tren, así como información adelantada de cuáles serán las siguientes citas.

Si Mi Tele por lo que sea no la queréis utilizar, tenéis como alternativas las apps de las plataformas de pago de Movistar+, Vodafone, Orange, etc., que entre sus listas de canales en streaming también suelen incluir los generalistas como Telecinco y Cuatro. Así que ya sabéis, no hay excusa para seguir desde cualquier sitio la Euro 2020.