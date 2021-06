Protégete contra hurtos, robos y vandalismo en los comercios

La prioridad en todo negocio es que marche bien y genere rentabilidad. Son muchos los factores que influyen en un buen resultado: el momento del ciclo, la gestión, el interés del cliente… Pero ¿Te has planteado alguna vez que tener un seguro también es decisivo para tu balance?

Para situarte, conviene repasar una serie de datos. En 2020 se cometieron 18.500 robos en comercios en todo el ámbito nacional que fueron indemnizados por el seguro, según el informe Los robos en los comercios en 2020 elaborado por Unespa, la patronal del sector. El pasado año fue atípico -recuerda que se inició la pandemia y hubo confinamiento- y aun así los cacos actuaron más; en 2019, el número de hurtos fue de 15.900.

Soria, Palencia y Salamanca fueron las provincias en las que se dieron las sustracciones en comercios con mayor impacto durante el pasado ejercicio, ya que las indemnizaciones por parte del seguro se situaron entre los 1.800 euros y los 2.300 euros. Pero las tiendas ubicadas en la periferia de Madrid son las que tienen mayores probabilidades de recibir la visita de los ladrones, al igual que las poblaciones más pequeñas.

No contar con un seguro adecuado puede suponer la ruina para un negocio en situaciones adversas

Un negocio no solo está expuesto a los cacos. Piensa en un incendio, una gotera, una rotura de cristales por vandalismo, una inundación, una sustracción de equipos informáticos… ¿Qué ocurriría si esto sucede? “El riesgo de no contar con un seguro puede suponer la ruina, el endeudamiento e incluso desaparición del propio negocio, o como poco, la paralización de la actividad y el impacto económico que ello pueda suponer al no estar debidamente protegido frente a cualquier eventualidad que pueda surgir en el desarrollo de la actividad”, asegura Arturo López Linares, de Axa.

Mejor no arriesgar ¿no?

López Linares explica lo que debes hacer para conseguir la cobertura más completa: “Se debe tener en cuenta tanto los elementos propios del local como la actividad; de esta forma se engloban las posibles consecuencias que pudiera haber y se asegura que las mismas tienen el nivel de protección adecuado a las necesidades del cliente y del negocio”.

La labor del mediador es esencial; te ayudará a tomar la mejor decisión. “Cuando se tiene un comercio es muy importante contar con cobertura en todos los flancos del negocio, tanto en la parte física, (protección del local), donde entran en juego las coberturas multirriesgo clásicas (incendio, daños agua, robo, servicios de urgencia (cerrajerías, seguridad …), como en la parte menos física, relacionada con la actividad propia del comercio que se trate. Como ejemplos claros aquí referimos a garantías de responsabilidad civil, protección jurídica o pérdidas de beneficio con motivo de un siniestro con cobertura”, añade López Linares.

No pienses en tener mayor o menor seguridad, sino “en contar con una oferta adaptada y adecuada a las necesidades”. El experto de Axa lo explica con un ejemplo: “Un restaurante sirve comida, gestiona alimentos perecederos, trabaja con fuego…, y no necesita las mismas garantías y coberturas que una peluquería, que puede ocasionar una lesión a un cliente, o tener problemas por el uso de tintes…

AXA dispone de soluciones adaptadas a cada tipo de cliente y actividad, y además ofrece soluciones individualizadas. Por ejemplo, tienes una atención para urgencias en menos de tres horas, un servicio personalizado con un mediador y todas las reparaciones cuentan con la garantía de la compañía. Es flexible y modular.

En general, los daños más frecuentes en comercios son los ocasionados por el agua, la rotura de cristales, los problemas en la maquinaría y los robos. Tras la pandemia, las incidencias han variado algo. El experto de AXA confirma que ha habido más casos por agua -aunque hay que tener en cuenta el efecto Filomena que derivó en grandes problemas en Madrid- y también ha habido menos actos vandálicos y colisiones de vehículos debido a una menor movilidad.

Otra de las consecuencias que ha tenido la aparición del Coronavirus es el auge del comercio online. “El crecimiento de las ventas por internet y de la oferta de productos hace que la exposición al riesgo sea mayor. Debemos concienciar y proteger a nuestros clientes ante esa situación” asevera Arturo López Linares.

La incertidumbre generada por la Covid19 ha hecho que las consultas realizadas por los clientes de AXA al servicio de asesoramiento jurídico en todo 2020 sobre cuestiones de consumo y estafas online crecieran un 600%. “La cancelación de viajes y eventos, las reclamaciones a compañías aéreas y agencias de viajes, la devolución de matrículas o cuotas mensuales por el cierre de academias, gimnasios… fueron las principales preocupaciones de los clientes”, apunta el experto. Asimismo, “también hubo un auge de los asesoramientos jurídicos a las medidas a adoptar por los negocios ante la situación de alarma sanitaria, horarios, aforos y organización de las plantillas”.

Arturo López Linares quiere insistir en la importancia, hoy en día, “de contar con un seguro especializado, no solo para hacer frente a las consecuencias económicas que muchos negocios están sufriendo, “sino también para que te asesore, acompañe y proteja en el desarrollo de la actividad comercial”.

