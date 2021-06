¿Problemas con AirDrop? Así puedes encontrar a otros dispositivos para compartir archivos

AirDrop es una tecnología desarrollada por Apple e incorporada a sus Mac en el año 2011 (hace justo ahora una décad), y que tardó en llegar a los iPhone y iPad de forma generalizada. Por suerte, cuando lo hizo, puso en las manos de los usuarios una manera rápida y efectiva de enviar archivos o documentos sin tener que recurrir al correo electrónico, aplicaciones en la nube o servicios de transferencia remota.

Gracias a Airdrop, cuando queremos tener una foto que alguien ha sacado, la conseguimos sin pérdida de calidad, con la misma resolución con la que fue capturada, a diferencia de la escabechina que llevan a cabo apps como WhatsApp, que remuestrean todo el archivo y lo reducen para que pese (en megas) lo menos posible. Pero, ¿te funciona bien Airdrop o tienes algunos problemas?

No me chilles que no te veo

Esa es la sensación que le queda a uno cuando intenta enviar un archivo por Airdrop y no hay forma de encontrar a la otra persona dentro del menú de compartir. ¿Cómo es posible que no nos veamos? Bueno, eso puede tener una explicación, al margen de que uno de los dos no tenga activado el wifi, y es que en las personas que podemos ver, no tengamos abierto el grifo a cualquiera que pase por nuestro lado.

Configura Airdrop correctamente.

Para verificar cómo tenemos esa función configurada, debemos ir a los "Ajustes" del dispositivo (da igual si es iPhone o iPad) y a continuación a "General", donde suelen aparecer las actualizaciones del sistema. Ahora buscamos y pulsamos sobre "Airdrop", para llegar a una última pantalla donde veréis los tres posibles estados en los que puede encontrarse: "Recepción desactivada", "Solo contactos" y Todos".

El primero no necesita explicación alguna y desactiva la función de recibir, que no de enviar. El tercero también necesita poca glosa porque es el que abre las puertas de par en par para que cualquier usuario con un iPhone o un iPad nos envíe cualquier cosa. Otra cuestión es que lo aceptemos o no. Y por último, está la alternativa que suele traer los problemas y errores de comunicación, ese "Solo contactos".

Lo normal es que sea esa segunda opción la que tengáis activada por defecto y por lo que ese amigo que os está intentando mandar algo no puede. Como es un engorro tener que estar metiendo en la agenda a cualquier conocido con el que nos cruzamos cada mucho tiempo, lo mejor es dejarlo en "Todos" y ser selectivos con lo que permitimos descargar. Si no conocemos al remitente, o no nos han avisado de que quieren mandarnos algo, rechazamos la petición y listo. A otra cosa.