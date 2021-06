El juez envía al banquillo a Rato y le exige un fianza de 65 millones por el caso de la publicidad de Bankia

El juzgado de Instrucción 31 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia por un presunto delito contra la Hacienda Publica, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares en el caso de la publicidad de Bankia. El magistrado deja fuera, en el caso de Rato la apertura de juicio por los presuntos delitos de delito de insolvencia punible, el delito continuado de falsedad yal y como era pretensión de la fiscalía, "toda vez que en momento alguno han sido instruidas las actuaciones ni dirigido el procedimiento por tales infracciones", asegura en el auto hecho público.

En total el juez exige a Rato el depósito de 65 millones de euros en concepto de fianza. El magistrado advierte que si no lo hiciera procedería al "embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades, si no prestare la fianza exigida".

El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid decidió el pasado mes de marzo procesar a Rodrigo Rato y a otras 16 personas, físicas y jurídicas. El juez Antonio Serrano-Arnal investiga desde 2015 el origen del patrimonio del exministro.

Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de Bankia adjudicados a las agencias Zenith y Publicis durante el mandato de Rato al frente de la entidad, y que, según los investigadores, podría constituir un presunto delito de corrupción entre particulares.

La Fiscalía Anticorrupción pedía casi 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; otro de corrupción en los negocios.



A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos

ejercicios fiscales.