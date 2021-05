Los bancos españoles aún no cumplen los requisitos de capital de la JUR

Los bancos españoles van más rezagados que los de otros grandes países de la eurozona y aún no han logrado alcanzar el mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) que les exige la Junta Única de Resolución europea (JUR) para 2024, según los datos publicados este miércoles por la agencia comunitaria.



La JUR ha fijado de media para las entidades españolas un objetivo de MREL del 29,10 % de sus activos ponderados por riesgo, incluido el requisito combinado de colchones de capital (CBR, en inglés), y el déficit para lograr esa meta era del 0,94 % de media (7.336 millones de euros) a diciembre de 2020.



Esto supone que los bancos españoles van por detrás de la media europea a la hora de constituir estos colchones de recursos propios y pasivos destinados a cubrir pérdidas en casos de crisis para no tener que recurrir a rescates públicos, aunque la JUR no ha incluido en el cálculo español

a las cuatro entidades que estaban inmersas en fusiones en diciembre (CaixaBank con Bankia y Liberbank con Unicaja).



El objetivo de MREL para los bancos europeos es de media del 26% de sus activos ponderados por riesgo (1,774 billones de euros en total) y a finales del año pasado el déficit para cubrirlo era del 0,58 % (39.600 millones).



"El déficit de MREL es más pequeño año a año. Esperamos que la mayoría de bancos puedan cumplir sus metas de 2024. Al mismo tiempo, les urgimos a mantener el impulso para constituir MREL, especialmente dado que los mercados ahora son tan favorables", dijo a Efe la presidenta de la JUR, Elke König.



Los bancos alemanes y franceses ya han alcanzado sus metas para 2024, del 26,73% y 24,45%, respectivamente, mientras que los italianos tienen un déficit del 0,49 % para lograr el 24,14 % exigido y los holandeses, del 0,19 % para completar el 27,97% que les pide la JUR.



Por el contrario, los bancos griegos, con un déficit del 8,85% de sus activos ponderados por riesgo, los croatas (7,20 %) y los chipriotas (6,18 %), eran los más alejados de sus metas para 2024 dentro de la unión bancaria.



En Europa, el déficit de MREL cayó del 1,17 % en diciembre de 2019 al 0,58% en el mismo mes de 2020 a pesar de la pandemia de la covid-19, ya que hubo una mayor disponibilidad de instrumentos admisibles para constituir estos colchones.



Si bien los bancos emitieron un 10 % menos en fondos propios y pasivos admisibles en 2020 (275.200 millones en total), las emisiones superaron a las salidas, según explica la JUR en el informe publicado hoy.



La agencia también ha fijado un requisito de MREL vinculante para el 1 de enero de 2022, situado en el 25,19 % de los activos ponderados por riesgo de media en Europa, y el déficit para lograrlo es solo del 0,07 %, pero la agencia no desglosa los datos por país sobre este objetivo intermedio.



La JUR, encargada de la planificación y resolución de los grandes bancos europeos en caso de crisis, actualiza periódicamente los objetivos de MREL, que varían para cada banco en función del riesgo de sus activos.