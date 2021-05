Xiaomi presenta el Redmi Note 8 2021 con un plus de rendimiento

La firma china Xiaomi ha presentado de forma global su nuevo teléfono de gama media, el Redmi Note 8 de 2021. Un teléfono que nadie esperaba, pero que la firma china ha querido lanzar con motivo de los más de 25 millones de unidades vendidas en todo el mundo de este modelo. No es nueva la moda de lanzar modelos remozados mínimamente para poder seguir aprovechando el tirón de su denominación comercial, y ese es el caso precisamente de este Redmi Note 8, que llega ahora con un cambio mínimo en su rendimiento.

¿Qué cambia en este nuevo Redmi Note 8 2021?

Entendemos que la intención de Xiaomi no era crear un móvil completamente nuevo, sino aprovechar el buen nombre del terminal para poder llegar a aquellos usuarios que lo han disfrutado y estén pensando en hacerse con uno nuevo. Básicamente la principal diferencia radica en dos aspectos. Uno es el del procesador, que ahora es más potente. Ahora es un MediaTek Helio G85, que nos ofrece un mejor rendimiento que el Snapdragon 665 original. El otro es que ahora tenemos Bluetooth 5.2, en lugar de 4.2, adaptándose así a los nuevos estándares de esta conectividad. Y por lo demás nos encontramos el mismo móvil que en el anterior modelo.

El nuevo Redmi Note 8 2021 Redmi

Tenesmos una pantalla de 6.3 pulgadas con resolución Full HD+, con un notch en forma de gota, y que no estrena una tasa de refresco diferente. Hay 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas. La cámara es la misma, con cuatro sensores traseros capitaneados por uno de 48 megapíxeles. También hay un ultra gran angular de 8 megapíxeles, un macro de 2 megapíxeles y uno de 2 megapíxeles de profundidad. Delante la cámara de fotos para videollamadas y selfies nos ofrece una resolución de 13 megapíxeles.

El nuevo Redmi Note 8 2021 Redmi

Tampoco hay cambios en la batería, con 4000mAh de capacidad y una carga rápida de 18W. Tenemos Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, puerto de infrarrojos, conector USB tipo C, Radio FM y un lector de huellas en la parte trasera. Un móvil que cuenta con el mismo diseño de su predecesor, no se ha cambiado un ápice, y por lo tanto las mismas dimensiones, de 158.3 x 75.3 x 8.4 mm y peso de 190 gramos. Por tanto es un “revival” en toda regla, que nos trae de vuelta uno de los móviles más vendidos de los últimos años. De momento no hay precio, pero por sus características es de esperar que sea de alrededor de 150 euros, si es que se pone a la venta finalmente en España.