Google ha encontrado la forma de ocultar tu historial de búsquedas en internet, ¿sabes cómo?

Suele decirse que Google sabe más de nosotros que prácticamente cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor y, hay que reconocer, que esto es así. Porque incluso en aquellos casos en los que preparamos un regalo, o una sorpresa, esa persona a la que vamos a agasajar no se entera de lo que estamos tramando. Ahora bien, esas buenas intenciones pueden irse al traste si una búsqueda de Google nos delata.

Hasta ahora, ciertas páginas sensibles de nuestra cuenta de Google aparecen a la vista de cualquier persona que se siente frente a nuestro ordenador, lo que podría provocar algún que otro problema por razones que no hará falta recordar. Al fin y al cabo, el buscador de Google, o YouTube, o los asistentes virtuales se han convertido en guardianes de esa personalidad secreta que todos tenemos y que nos lleva a ocultar pequeños pecados inconfesables: por ejemplo, esa información que pedimos a diario de esa moto que nos queremos comprar (y que no nos dejan), ese viaje de ensueño que haríamos con un poco de suerte, etc.

Google pone el cerrojo en las búsquedas

Lo que han pensado los de Mountain View no es otra cosa que proteger con una contraseña la página donde se puede consultar todo nuestro histórico de búsquedas, y que sería la que nos delataría ante los ojos de alguien que se diera una vuelta por ella. Ojo, no confundir con la ventana de resultados en Chrome, sino a toda la información que se va acumulando dentro de la sección de "Web y actividad".

Nuevas opciones de Google. Google

A partir de que se actualice esta parte del navegador, siempre que alguien quiera acceder a vuestro historial de búsquedas de la cuenta de Google, ya sea en internet, el asistente virtual de vuestros Google Home o en YouTube, necesitará introducir la contraseña para poder consultar toda esa información. Eso sí, de primeras esa opción se mantendrá abierta hasta que decidamos cerrarla a cal y canto.

Para activar esta función, solo tenéis que acceder a este enlace y dentro de la administración de nuestra actividad, elegir la opción de "Requerir verificación adicional" para activar ese paso extra de tener que confirmar nuestra identidad con nuestro password. A partir de ese instante, cualquiera que quiera saber qué nos interesa se quedará con las ganas de conocerlo. Tened en cuenta que en esa parte de nuestra cuenta de Google queda grabada a fuego toda nuestra actividad en cualquiera de los dispositivos donde estamos usando nuestra cuenta de Gmail, por lo que la cantidad de cosas que puede decir de nosotros es infinitamente mayor que cualquier comentario que hagamos. Al fin y al cabo, todos tenemos una pequeña porción de nuestra vida que preferimos reservarnos para nosotros mismos... ¿no?