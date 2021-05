Codere quemó en el primer trimestre la mitad de la liquidez con la que cerró 2020

Operaciones. El consejero delegado de Codere, Vicente di Loreto, afirmó ante los analistas que la compañía no está enfocada en la actualidad en posibles operaciones corporativas, aunque sí apuntó que una vez desaparezca la pandemia “habrá muchas oportunidades de crecimiento inorgánico y será interesante analizarlo en los distintos mercados”. La situación actual de Codere, eso sí, no invita a pensar en que protagonice movimientos en un tiempo. Di Loreto sí recordó que desde hace tiempo no descartan dar cabida a un socio minoritario en su filial online.

Junta. Codere convocó ayer junta ordinaria de accionistas para el 22 de junio, en la que se aprobarán las cuentas del ejercicio 2020 y se someterá a votación la labor del consejo.