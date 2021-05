No podrás escuchar música HIFI con tus Airpods, aunque Apple está buscando una solución

Esta semana ha sido una de las más importantes de las que llevamos de año, sobre todo para aquellos que gustan de escuchar música en todas partes y aprecian eso de tener música con calidad HIFI en sus bolsillos. Apple ha anunciado la llegada de esa característica a su servicio y prácticamente en cascada, han acudido al combate Amazon y Spotify, que ya guardan sus armas para presentar una alternativa en las próximas semanas.

Así las cosas, cuando Apple hizo oficial la llegada de esa nueva calidad de sonido, no especificó con demasiada precisión qué dispositivos funcionarían con ese audio sin pérdidas de su biblioteca musical, toda vez que existe una limitación en sus dispositivos que hacen prácticamente imposible disfrutar de esos bitrates de una forma eficiente, por lo que son necesarios accesorios externos para conseguir buenos resultados.

¿Los Airpods quedan fuera de la ecuación?

Como os decimos, cuando Apple publicó su particular nota de prensa, solo mencionó a los Airpods para hablar del sonido Dolby Atmos, que no tiene nada que ver con la música sin pérdidas, o HIFI. Así que, ¿qué ocurre con los auriculares de los de Cupertino que muchos usuarios usan a diario? Pues que de momento quedan fuera de la ecuación y no servirán para escuchar temas musicales en alta fidelidad.

Música sin pérdidas de Apple. Apple

¿Razón? La conexión bluetooth que utilizan sería incapaz de transmitir tal volumen de información. Tened en cuenta que una canción en calidad estándar, en MP3 y de cinco minutos puede ocupar unos 4,5 megas. Su equivalente sin pérdidas aumenta hasta los 35, lo que hace imposible que unos Airpods (1, 2, Pro o Max) sean capaces de reproducir nada siquiera parecido. Así que, ¿qué piensa hacer Apple?

La solución la ha desvelado el famoso leaker del mundo Apple, Jon Prosser, que ha avanzado la llegada de una "simple actualización" por la que los Airpods podrían reproducir este tipo de música. La idea es trasladar el peso de la comunicación con el iPhone del bluetooth al estándar AirPlay, que en esencia es una conexión wifi privada entre dos dispositivos. Con ese sencillo truco, el cuello de botella se eliminaría y los cascos de Apple ya podrían reproducir su nuevo catálogo musical.

De momento, no existe fecha para la llegada de esa actualización aunque apuntan a que mucha culpa de esa opacidad en el anuncio la tuvo el actual procedimiento de Epic contra Apple: haber anunciado este audio sin pérdidas priorizando la compatibilidad con los Airpods hubiera sido como darle más munición a los que apuntan a los de Cupertino como una empresa que bloquea la competencia y la innovación.