Cómo olvidar para siempre una red inalámbrica almacenada en tu móvil Android

Las redes inalámbricas son una de esas configuraciones esenciales que forman parte de Android. Sin ellas, el móvil dejaría de tener funcionalidades clave como las notificaciones, la navegación web, el correo electrónico, las apps de mensajería, las redes sociales, los vídeos, la música, las películas, videojuegos... ¿seguimos? Un buen wifi es prácticamente tan necesario para un smartphone como la energía que almacena en sus baterías.

Ahora bien, con el paso de los años, vamos acumulando una cantidad ingente de datos sobre redes inalámbricas que ya no utilizamos y que se van almacenando de forma progresiva a medida que vamos cambiando de casa, de trabajo o de operador telefónico. Así que se nos va quedando una lista de SSID tan grande que cuando queremos ir a buscar una que realmente funcione, tenemos que recorrernos un listado enorme.

¿Cómo podemos eliminar esas redes olvidadas?

En Android, cada fabricante utiliza una forma diferente de gestionar estas redes inalámbricas aunque en la mayoría de casos el proceso es siempre el mismo. Aunque parezcan procesos diferentes en un Samsung, un Huawei o un Xiaomi, en esencia recurren a lo mismo, que es permitirnos acceder a la información de la wifi memorizada en el smartphone para desconectarnos o, en el que caso que nos ocupa, borrarla para siempre.

Olvidar redes inalámbricas en un móvil Android.

Como os decimos, aunque el proceso es similar, gráficamente puede variar. Aun así, os vamos a mostrar cómo se hace en un terminal de Samsung, que consiste en ir primero a los "Ajustes" de Android y a continuación a las "Conexiones". En primer lugar nos encontraremos con las wifi así como el nombre de la red que tenemos activa. Tocamos ahí para ver el listado completo en el interior del menú. Ahora, simplemente debéis buscar esa wifi que queréis olvidar y tocar sobre el icono para acceder a su información.

Si la tenéis almacenada os aparecerá una pantalla con varias funciones (si no pediría la contraseña), una de ellas, abajo del todo y con forma de cubo de la basura, será la que tendréis que tocar para olvidarla. Estas redes que ya no se usan y que no aparecen entre las disponibles, suelen organizarse en la parte inferior, dentro de apartados de "otras redes" y nombres así. De esta forma es más sencillo borrarlas una tras otra de manera rápida para quedarnos únicamente con las que tenemos en ese instante funcionando, tanto en nuestra casa como en el trabajo, por ejemplo.