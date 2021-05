Los ingresos de Merlin siguen castigados por la baja afluencia a centros comerciales

Las restricciones a los centros comerciales en España volvieron a afectar a la inmobiliaria Merlin Properties al inicio del año. La socimi vio rebajadas sus rentas por alquileres y su fondo de operaciones (FFO) en el primer trimestre del año, según comunicó este jueves la empresa a la CNMV.

“El resultado de negocio ha sufrido el impacto de los nuevos cierres obligatorios y los inquilinos se han visto seriamente afectados”, reconoce la socimi en el informe de actividad del primer trimestre del año. La inmobiliaria, que tiene a Ismael Clemente como consejero delegado, puso en marcha ya desde el año pasado lo que llamó “política comercial” para bonificar parte de las rentas a los operadores que veían como por culpa de las restricciones por la pandemia debían cerrar sus comercios.

Esa política comercial ha sido renovada en el primer semestre del año. Como consecuencia, los ingresos en el primer trimestre cedieron un 4,1% respecto a los del año anterior, hasta quedarse en 126,4 millones. Igualmente, las rentas brutas por alquileres fueron un 4,5% inferiores, marcando una cota de 124,6 millones. Esa cifra se quedó en 107,8 millones después de incentivos.

La inmobiliaria explica que las restricciones fueron “más severas de lo previsto” y han dado lugar a bonificaciones en renta por Covid-19 por valor de 11,6 millones, contabilizados como un gasto en el periodo.

El ebitda igualmente cayó un hasta los 87,9 millones (15,5% menos) y otra de las magnitudes claves entre las socimis, la FFO, se redujo un 15,3%, hasta los 63,3 millones.

La afluencia a los centros comerciales, comparada con un año antes, fue un 40,3% inferior. Sin embargo, en el informe de actividad, la compañía detalla que el negocio se recupera con facilidad cuando las restricciones lo permiten: “El comportamiento de los consumidores ha demostrado ser muy receptivo a las reaperturas”.

Gracias a las bonificaciones a los inquilinos con problemas por los cierres, la compañía asegura que está obteniendo “sus frutos”, lo que se traduce en “un nivel de cobros muy elevado a la vez que se protege la ocupación y se refuerza la imagen de Merlin”.

Esta política de bonificaciones tendrá un impacto revisado de 19,6 millones en el semestre, de los que 18,6 millones corresponde a la exención de rentas en centros comerciales y un millón a las tiendas asociadas a edificios de oficinas. La bonificación es del 100% en caso de cierre forzoso, como por ejemplo ha ocurrido en Cataluña. Estas medidas ha contribuido a que del total de facturas devengadas en centros comerciales, solo haya habido un 4,4% de no cobradas, frente al 60,6% de cobros y el 35% de bonificaciones. “En centros comerciales, como esperábamos, algunos inquilinos empiezan a llegar al límite por el prolongado efecto del Covid-19 en su actividad”, admite la empresa, que, no obstante indica que la recomercialización de locales tras el desahucio está siendo, no obstante, mejor de lo previsto.

Por otro lado, las rentas totales en el trimestre se compensaron en parte con la entrega de proyectos terminados en oficinas o logística, que supuso 5,3 millones de ingresos adicionales.

Respecto al beneficio neto contable, ascendió un 44,3%, hasta los 55,7 millones. Este efecto se produjo por la variación del valor razonable de los instrumentos financieros y menores costes de deuda.

La firma informó también que está en la línea “de superar ligeramente” la indicación de beneficio operativo para 2021 (0,56 céntimos por acción), una vez que ha tenido en cuenta las rentas adicionales de proyectos en curso.