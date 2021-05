Ábalos: "No está decidido, pero nuestro peaje en autovías será un tercio más barato que el del PP"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado esta tarde en rueda de prensa que "no está decidido" el pago por uso en autovías y mucho menos el importe de los peajes. Pero, de salir adelante, será más económico que el estudiado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Gobierno ha incluido la tarificación de las carreteras de alta capacidad dentro de las reformas que acompañan al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero el ministro explica que dependerá del respaldo del Congreso a la reforma regulatoria necesaria.

Ábalos, que pide un pacto de Estado al respecto, ha cargado contra el Partido Popular por su frontal oposición al polémico proyecto. "Me irrita que en este país no se puede dar el diálogo político", ha indicado, "se opone quien intentó instaurar el pago por uso al menos en dos ocasiones". También ha asegurado que la tarifa de un céntimo por kilómetro no es real y ha avanzado que la propuesta del actual Gobierno "será un tercio más económica para los conductores que la que estudiaba el PP".

El titular de Transportes, que ha hablado de España como "la excepción de Europa", es conciente de lo impopular de la medida de imponer peajes en carreteras hoy gratuitas: "¿Alguien espera ser aplaudido por anunciar estas medidas? A nadie le gusta pagar, pero esto es una cuestión de sensatez y lógica".

El Ejecutivo ha eludido relicitar las concesiones de autopistas que han ido venciendo en los últimos tres años (AP1, AP2, AP4 y AP7), lo que sumado al rescate de las radiales, ha incrementado en más de 1.700 kilómetros la infraestructura viaria de alta capacidad que se mantiene con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esa mayor factura hace necesario, desde el punto de vista del ministro, acometer el debate de la financiación de las carreteras.

José Luis Ábalos tambien ha explicado esta tarde en rueda de prensa que el resto de Europa no concibe cómo España puede pedir fondos para infraestructuras sin tomar medidas para su amortización. El titular de Transportes asegura que los compromisos con el sector del transporte, de no aplicar peajes sin consensuarlo, "sigue con total vigencia".

17.000 millones de inversión

El ministro de Transportes ha comparecido esta tarde ante los medios, junto a la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para dar detalle sobre los fondos del Plan de Recuperación relacionados con la movilidad y agenda urbana. Ábalos ha reseñado que su Ministerio gestionará 17.000 millones de inversión, el 25% el total, con lo que estima la creación de 500.000 puestos de trabajo y la generación de 34.000 millones extra de PIB. El ministerio de Transición Ecológica es destinatario de otros 2.000 millones para fomentar la movilidad eléctrica.

El desarrollo del ferrocarril está en el epicentro del programa de actuaciones, con 6.200 millones de los fondos de recuperación. De esa cifra, 1.600 millones irán a la mejora del servicio de Cercanías. Además, se hará hincapié en la conclusión de los corredores ferroviarios del Mediterráneo y Atlántico. Uno de los objetivos es elevar la cuota modal del ferrocarril en el transporte de carga del actual 4% a un 10% e 2030.

La rehabilitación de viviendas y regeneración urbana es la otra pata esencial del plan, con la intención de levantar 100.000 viviendas para alquiler social, a lo que se dedicarán 5.500 millones, y aportar ayudas a la rehabilitación de medio millón más, con especial incidencia en la mejora de la eficiencia energética. Solo en este caso, el ministerio prevé la creación de 180.000 empleos y la aportación de 13.500 millones al PIB.