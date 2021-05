Red Eléctrica sale al mercado para captar 500 millones en deuda verde

La actividad regresa al mercado de capitales con cuentagotas. Después de haber rendido cuentas ante los inversores con la presentación de los resultados trimestrales empresas y bancos se despiden del black out, los 15 días previos a la publicación de las cuentas y durante el cual los emisores no pueden salir al mercado a captar recursos. Es el caso hoy de Red Eléctrica. Dos semanas después de divulgar las cifras del primer trimestre, la eléctrica no está dispuesta a desaprovechar las buenas condiciones financieras y se prepara para captar 500 millones en deuda a 12 años.

En un momento en el que la inversión sostenible es muy tenida en cuenta por los emisores, llegando a penalizar con precios más altos a las operaciones que carecen de este componente, Red Eléctrica toma nota y elige la modalidad de deuda verde como aliciente. A la espera de conocer cómo evoluciona el libro de órdenes, la colocación parte con un precio de 70 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo). El importe logrador será empleado para la financiación de proyectos sostenibles.

Bankinter, BBVA, Barclays, BNP Paribas, CaixBank, Citi, ING, MIzuho, Mitsubishi UFJ Financial Group y Santander son los bancos colocaddores encargados de llevar a buen puerto la operación. Los bonos que se emiten bajo ley española estarán listados en la Bolsa de Luxemburgo y cuentan con rating A- en base a los criterios de calificación de S&P y Fitch.

La última vez que Red Eléctrica acudió al mercado fue en enero de 2020 cuando captó 700 millones en deuda verde a ocho años y medios al 0,5%.

Junto al operador eléctrica hoy Aedas desembarca en el mercado de deuda verde con la emisión de 315 millones con vencimiento en 2026. En lo que va de año son ya seis las cotizadas españolas que apuestan por la financiación verde. Además de Red Eléctrica y Aedas en lo que va de 2021 CaixaBank, Iberdrola, Via Célere y Telefónica han recurrido a la deuda verde para diversificar la financiación y lograr una precios más atractivos. Entre todas ellas han levantado 6.115 millones.