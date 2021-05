Gortázar descarta que la imputación de Fainé en el 'caso Villarejo' dañe la reputación de CaixaBank

El consejero delegado de CaixaBank, Isidro Fainé, descartó este jueves que la imputación del expresidente del banco y presidente de la Fundación "La Caixa", Isidro Fainé, en el 'caso Villarejo' vaya a tener impacto alguno sobre la entidad, y reivindicó que es un "líder empresarial" con

"unas cualidades humanas extraordinarias, de una honestidad y de una integridad probada".



Su defensa la formuló durante la presentación de los resultados trimestrales del banco al ser cuestionado sobre potenciales impactos en CaixaBank después de que el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Tándem', Manuel García Castellón, haya citado a Fainé junto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y otros directivos de ambas entidades dentro de la pieza separada número 21 de esta causa.



Ambos declararán mañana, día 7, como investigados por un presunto delito de cohecho activo en relación al caso que investiga si se espió al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. Ese supuesto espionaje se le encargó al comisario jubilado José Manuel Villarejo.



Gortázar eludió pronunciarse sobre el proceso en sí al estar "en desarrollo en los tribunales", mostrándose "respetuoso" sobre el mismo, aunque sí deseó "que tenga un desenlace rápido porque creo que creo que es bueno" y "positivo".



"Y la pregunta concreta es si esto puede tener algún impacto negativo para la reputación de CaixaBank, yo creo que no, que no va a ser así", abundó, para poner a continuación de relieve la importancia de Fainé para el grupo bancario y la sociedad en su conjunto, gracias al modelo

de entidad que ha impulsado. Al respecto, recordó que Fainé cuenta con una trayectoria profesional de alrededor de 60 años, 40 de ellos vinculados al grupo CaixaBank, y "ha sido y es una referencia para muchas personas, entre ellas para mí".



En particular, destacó su "legado" en la fundación y el banco, ya que el "éxito de CaixaBank hoy empieza por esa visión de expansión por toda España de La Caixa" que se hizo "con mucha anticipación a otras entidades financieras en los primeros años 90". Según relató, aquella apuesta permitió contar con "una masa crítica en toda España" y "notables fortalezas" cuando llegó la gran crisis y sortearla, hasta convertirse ahora en el primer banco del país con la integración de Bankia.



"Isidro Fainé ha estado íntimamente ligado a esta historia de éxito", insistió, poniendo de relieve que también ha sido clave en el mantenimiento de una Obra Social superior a los 500 millones de euros anuales cuando "tantas obras sociales se han perdido como consecuencia de la crisis que vivieron las entidades financieras". Su presupuesto, remarcó, "es el tercero del mundo, que lo tenemos aquí en España, y que se dedica a devolver a la sociedad y hacer el bien a la sociedad".



"Por tanto, creo que es de justicia recordarlo", prosiguió para resaltar que Fainé "es un líder empresarial de unas cualidades humanas extraordinarias, de una honestidad y de una integridad probada". "En todos estos aspectos es bueno recordar a esa figura, que además es una figura muy viva, muy presente y muy activa. CaixaBank evidentemente tiene un gran orgullo de estar asociada con Isidro Fainé", concluyó.