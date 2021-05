Doce valores del Ibex 35 suben más de un 20% en lo que va de 2021

Los inversores se afanan por prolongar la tendencia alcista en la que llevan inmersas las Bolsas en este inicio de año. Esta vez el Ibex 35 no es una excepción. No con pocos obstáculos, el selectivo español intenta dejar atrás la debacle sufrida en 2020 y en lo que va 2021 se anota ya un 9,18%, subidas que si bien no anulan lo perdido en el año de la pandemia, sí consiguen mitigar sus efectos.. Pero que lo haga bien el índice no significa que todos los valores que lo integran registren el mismo comportamiento. De los 35 firmas que lo componen, nueve registran un balance negativo mientras 15 duplican las ganancias de la Bolsa española y 12 de ellas suben un 20% o más.

La banca, uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus, logra situarse a la cabeza de los ascensos. Las cinco entidades que conforman el Ibex tienen un balance positivo en el año y consiguen batir las ganancias del selectivo, pero solo cuatro de ellas lo hacen con ascensos superiores al 20%.

Sabadell, que el año pasado cayó un 64,45%, renace de sus cenizas y en los cuatro primeros meses de 2021 se anota un 48,98%. Este buen comportamiento, que según los expertos obedece en gran medida a un componente especulativo sobre operaciones corporativas, no es suficiente para acabar con el descuento al que cotiza la entidad. A cierre de abril, este alcanzaba el 77%, inferior eso sí al 89% que llegó a registrar en los momentos más convulsos de 2020.

Un escalón por debajo se sitúa Bankinter, con un alza del 40,1%. En este inicio de año la entidad ha culminado la operación que sobrevolaba la mente de los inversores desde hacía años y justo la semana pasada Línea Directa dio su salto a Bolsa. El balance positivo de la entidad se ve complementado con la mejora del negocio, pues en los tres primeros meses del año Bankinter logró un beneficio de 148 millones, un 13,8% más.

Fuera del podio pero superiores a las ganancias del Ibex son también las subidas que registran CaixaBank (26,94%) y Santander (26,67%). Las acciones de la entidad que preside Ana Botín lograron la semana pasada superar la barrera de los tres euros y después de conocerse el resultado del primer trimestre algunas firmas de análisis como Alantra no descartan que sobrepasen los cuatros euros. Las cifras publicadas por el banco han generado entusiasmo entre los inversores. Una buena muestra de ello fueron los ascensos del 13,91% registrados la semana pasada, el mejor balance en cinco sesiones desde inicios de febrero.

Por su parte, CaixaBank se anotó un 6,89% la pasada semana. Como el conjunto del sector tanto a nivel nacional como europeo la entidad se ha visto favorecida en los últimos meses por el alza de las rentabilidades en el mercado de deuda. El banco resultante de la integración entre CaixaBank y Bankia despierta el interés de los analistas. El 51,9% de las firmas que siguen al valor aconsejan comprar títulos de la entidad, el 44,4% cree que es una buena opción para mantener en cartera y solo el 3,7% cree que lo más adecuado es deshacer las posiciones en el valor.

Sobresaliente es también el comportamiento de valores como Repsol (20,46%), ArcelorMittal (27,17%) y Acerinox (27,79%), que han sabido recoger en su cotización las subidas registradas por las materias primas al calor de la recuperación.

En la lista de valores que duplican las ganancias del Ibex en el año logran colarse cotizadas de corte defensivo como las farmacéuticas PhamarMar (33,8%) y Almirall (19,6%), así como compañías vinculadas a las energías renovables (Acciona sube un 23,99%) o Fluidra (37,95%), la recién llegada al selectivo.