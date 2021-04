Telegram prepara la llegada de funciones de videoconferencia estilo Zoom, ¿sabes cuándo?

En Telegram han comprendido que esta primera mitad de año es un momento crucial para multiplicar su número de usuarios, gracias al tropiezo de WhatsApp el pasado enero con el lío de las condiciones de uso de su servicio, por lo que han decidido poner toda la carne en el asador. Primero fue ponerse como objetivo los chats de voz estilo Clubhouse, luego los pagos con tarjeta y, ahora, las salas de videollamada inspiradas en Zoom.

Ésta ha sido, precisamente y gracias a la pandemia y al teletrabajo, la app más utilizada en los ámbitos profesionales y educativos por culpa de su versatilidad a la hora de acoger y organizar cualquier tipo de reunión. Desde las más reducidas para unos pocos compañeros de departamento, a las más grandes con miles de participantes que se pegan por escuchar a un ponente de prestigio. Así que Telegram ahora va a por una parte de pastel.

¿Simples videollamadas o algo más?

Telegram ya tiene función de hacer llamadas en vídeo a contactos o grupos, pero con lo que no contaba es con la posibilidad de crear una sala específica, actuar como anfitrión y permitir que otros se unan a través de un enlace, una invitación, etc. Además, otro de los detalles diferenciadores de las simples videollamadas es que contaremos con una colección de herramientas de moderación, como las que tiene Zoom, para expulsar, añadir, silenciar, etc.

Videollamadas estilo Zoom en Telegram. Telegram

Gracias a ellas será posible ir dando permiso para acceder a la sala donde vamos a hablar, así como controlar el normal funcionamiento de la charla, exposición o lo que sea que hayamos organizado. Como veis, no es tanto escoger un contacto y llamar, sino algo más complejo que requiere de una organización previa dependiendo de la naturaleza de la reunión. Por lo que Telegram, cuando este update aterrice, será una de las apps más completas que existan para mensajearnos y comunicar equipos.

De momento no hay una fecha exacta para su aterrizaje aunque desde la aplicación, a través de uno de sus fundadores, Pável Dúrov, se ha podido conocer que ese día será en mayo, por lo que estamos muy cerca de probarlo. De esta forma, tendremos por fin la posibilidad de ir de un rincón a rápidamente, consumiendo contenidos, escuchando charlas al estilo Clubhouse o, como en este caso, organizando reuniones profesionales o personales con usuarios que no estén en nuestros grupos de diario.