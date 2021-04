82.000 millones de euros de créditos están en vigilancia especial por riesgo de morosidad

El Banco de España ha vuelto a instar a los bancos a ser prudentes y que sigan llevando a cabo provisiones durante este año y el próximo como medida preventiva ante las incertidumbres que existen sobre la recuperación económica derivada de la pandemia, y que todavía se desconoce su impacto sobre los impagos de los créditos y, por lo tanto, sobre un previsible aumento de la morosidad.

El supervisor, de esta forma, vuelve a alertar de que uno de los principales riesgos para la estabilidad financiera es que se materialice el riesgo de crédito que impida a los bancos seguir prestando dinero, por lo que ha instado a las entidades a hacer un seguimiento continuado de los indicadores de deterioro crediticio, especialmente en un escenario en el que, pese a que la morosidad todavía no ha aflorado, los préstamos en vigilancia especial se han incrementado un 20% en el cuarto trimestre, y se sitúan en los 82.000 millones, de los que 50.000 millones corresponden a empresas y 32.000 millones a hogares. En la actualidad, el crédito en morosidad total asciende a algo más de 48.000 millones de euros.

Esta cifra supone el 7,5% de la financiación total del sector, aunque el grueso de esta cifra se lo llevan las empresas, con el 9,8% del total del crédito dirigido a ellas, mientras que para las familias el porcentaje es del 5,2%.

En su último Informe de Estabilidad Financiera, el supervisor recomienda a los bancos que sigan dotando de forma anticipada provisiones para evitar futuros deterioros, como hicieron en 2020, para evitar tener que hacer esas dotaciones de repente. Pese a ello, el supervisor entiende que hay bancos que ya llevaron a cabo en 2020 fuertes provisiones preventivas para los próximos ejercicios, de ahí se explica que tanto Bankinter como Banco Santander, las dos entidades que han presentado ya resultados correspondientes al primer trimestre de este año hayan explicado que no necesitan más dotaciones por la pandemia.



El Banco de España avisa de que si los bancos no son prudentes y se anticipan a que se produzcan los impagos, el riesgo es que el crédito no pueda seguir fluyendo de la forma que se necesita para apoyar el crecimiento de la economía española.

El supervisor, de momento, ha detectado un endurecimiento en las condiciones del crédito, aunque también ha explicado que la demanda crediticia comienza a subir.

De momento, la morosidad de los créditos bancarios no ha crecido durante la crisis sanitaria, al situarse en el 4,4%, gracias a las medidas de apoyo público a empresas y hogares implementadas, pero según se prolonga la enfermedad los bancos van acumulando riesgos latentes.