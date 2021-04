El ex CEO de Dia cobró 4,3 millones en 2020 por cinco meses en el puesto

El ex consejero delegado de Dia, el alemán Karl-Heinz Holland, percibió una retribución total de 4,3 millones de euros en 2020, año en el que apenas se mantuvo cinco meses en el puesto que ostentaba. Una cantidad que representa el 87% del dinero que el consejo de administración de la compañía se repartió durante el pasado ejercicio, 4,9 millones de euros, como consta en el informe anual de remuneraciones depositado en la CNMV.

Holland dejó Dia el 20 de mayo del año pasado, fecha en la que fue sustituido por el actual presidente ejecutivo, Stephan Ducharme. Lo hizo después de un año en el cargo, al que accedió una vez se completó la opa lanzada por Letterone. Antes ya había sido consejero de la compañía española de supermercados.

Por conceptos, el ejecutivo percibió un sueldo de algo más de 1,1 millones de euros, a los que sumó otros 850.000 euros por la parte que le correspondía del plan de incentivos a largo plazo del grupo y, sobre todo, la indemnización de 2,3 millones por su salida de la compañía. De estos, 300.000 euros correspondieron al pacto de no competencia que figuraba en su contrato. Un montante de 4,3 millones de euros, a los que se suman los 1,8 millones que recibió en 2019, con lo que Karl-Heinz Holland cobró 6,1 millones de euros en dos ejercicios en los que figuró como consejero delegado de Dia.

Su sustituto como primer ejecutivo de Dia, Stephan Ducharme, no recibió ninguna retribución durante el año pasado. El informe de remuneraciones especifica que este "no percibe ninguna retribución ni beneficio económico de la sociedad por el desempeño de sus funciones como presidente ejecutivo, ni tiene derecho a ninguna indemnización por el cese de dichas funciones". También explicita que la relación con Ducharme "no es exclusiva y no contempla ningún pacto de no competencia post-contractual".

Dia sí explica que durante 2020 realizó pagos a Letterone "por la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría", en el que, prosigue, "Stephan Ducharme y Sergio Dias [consejero de Dia] prestan sus servicios profesionales y del que reciben una remuneración por dichos servicios, que responde a conceptos distintos al de su condición de presidente ejecutivo y consejero no ejecutivo". El propio Dias tampoco percibió retribución alguna por pertenecer al consejo de Dia.

Del resto de consejeros, el que mayor cantidad recibió fue Jaime García-Legaz con 183.000 euros, seguido de Christian Couvreux con 170.000, José Wahnon Levy con 150.000 y Basola Vallés con 114.000.