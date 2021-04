La industria digital, un motor tecnológico para la recuperación económica en España

Precisamente, uno de esos proyectos del sector digital al que ha acompañado pertenece a Binfluencer. Una compañía joven especializada en marketing de influencers. En palabras de Jesús San Román, fundador junto a Javier Yuste e Iván Martín de Binfluencer, “el core de lo que nosotros hacemos se basa en el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial que nos permite conocer la información de todos los influencers del mundo por adelantado”.

Este joven empresario, además, apunta que “sabemos la importancia que tienen los datos hoy en día. La industria del marketing de influencers se ha modernizado mucho y actualmente cuenta con empresas como Binfluencier que pone mucho foco en el valor y potencial de los datos”.

¿Qué hacéis en Binfluencer?

En Binfluencer ofrecemos un servicio end-to-end de acciones de marketing de influencers a nivel internacional para grandes marcas y agencias. Nuestra experiencia y tecnología de inteligencia artificial nos permiten medir y optimizar todas las acciones para obtener el mayor retorno de inversión para nuestros clientes.

¿Qué proyecto habéis podido impulsar gracias al instrumento de mecenazgo tecnológico?

Un proyecto con el que evolucionamos la tecnología que teníamos y que permite analizar la demografía de la audiencia de los influencers en redes sociales en formato de vídeo, en plataformas como Instagram, YouTube o Tik Tok.

¿Qué os ha aportado esta nueva vía de financiación?

Pues nos ha aportado principalmente agilidad y certidumbre, con respecto a otras ayudas existentes, el que no sea un instrumento de deuda y finalmente destacaría que para nosotros como jóvenes emprendedores que no teníamos mucho recorrido como empresa, ha sido muy importante no tener que presentar ningún tipo de aval. Además, el proceso administrativo es mucho más sencillo y ha estado bien acompañado por el equipo de Kaudal de manera que ha sido relativamente asequible para gestionar dentro del equipo sin añadir una carga de gestión para nosotros.

¿Cómo están las empresas de la industria digital tras la crisis de la Covid-19 y qué perspectivas tienen para el 2021?

Las empresas del sector digital lo están haciendo bien, están teniendo unos buenos ratios de crecimiento. En el caso de las empresas digitales, que han sabido afrontar bien los procesos de digitalización, están creciendo más rápidamente que en la época pre-covid. Otros sectores se han visto mucho más forzados a realizar esa transformación digital y les está costando mucho. El panorama para el futuro va en la línea de digitalizarse y de encontrar nuevas herramientas de modernización.

¿Hay algún proyecto que tengáis pensado impulsar también este año con el acompañamiento de Kaudal bajo el instrumento del mecenazgo?

Sí, continuaremos utilizando el mecenazgo tecnológico para seguir innovando.