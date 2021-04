Iglesias abandona el debate de la SER tras un duro enfrentamiento con Monasterio

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha abandonado esta mañana el Debate de la Ser en su arranque después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, se haya reafirmado en que no cree sus amenazas de muerte y tras pedirle "que se largue".

Iglesias ha comenzado el debate hablando de que la "tolerancia e impunidad van a más" tras recibir él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cartas con balas reales. "No es aceptable que la señora Monasterio ponga en duda lo ocurrido y si no se retracta vamos a abandonar el debate", ha amenazado.

Luego, la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, ha manifestado su "condena sin paliativos" y todo su apoyo, "una reflexión del deterioro de la sociedad para que esto se haya normalizado y cristalizado el odio". "Absolutamente deplorable y aberrante", ha manifestado.

La candidata de Vox ha dicho que condena la violencia y ha pedido a Iglesias que denuncie también la violencia en sus mítines como en Vallecas. "Le animo que vaya a denunciar estas amenazas. No nos creemos nada. Y si quiere pues lárgese, que es lo que queremos muchos españoles. Es muy fácil, que se levante, que lo están deseando un montón de españoles, que se vaya de España. Venga, me alegro que se vaya", ha dicho.

Iglesias ha añadido, mientras se levantaba de la silla, a la presentadora del debate, Angels Barceló, que "están cometiendo un error con esta gente blanqueándolos. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha", ha recalcado.

Barceló ha pedido a Monasterio que no es el tono que quieren aplicar este debate porque "es un debate entre demócratas", a lo que le ha respondido que era partidista y que era una "ministra política". "Esto es una aberración", ha apuntado Mónica García.

La reacción del PP no se ha hecho esperar. El PP de Madrid ha pedido al candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Pablo Iglesias, que cierre "al salir" tras abandonar el debate electoral organizado en la 'Cadena Ser' por no condenar la candidata de Vox, Rocío Monasterio, tras insistir en que no se cree las amenazas de muerte que ha recibido.

"Iglesias, cierra al salir. 4 de mayo", han escrito los 'populares' madrileños en su cuenta de Twitter tras concluir este foro en el que no ha estado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Minutos después desde la formación política han borrado este mensaje.

Esta frase es muy parecida a la que le dijo Iglesias al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, durante una sesión de la comisión de reconstrucción, en la Cámara Baja, hace casi un año.

"Aunque a veces parezca que Vox quiera más dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera", manifestó el exvicepresente del Gobierno, ante lo que Espinosa de los Monteros abandonó la sala. "Cierre al salir, señoría", le espetó entonces Iglesias.

La bronca que ha provocado la candidata de Vox y el tono que ha empleado durante sus intervenciones ha marcado el segundo debate electoral. Tras un rato de intervenciones del resto de candidatos, finalmente, el del PSOE, Ángel Gabilondo, también se ha decidido a abandonarlo. Con esto se ha dado por concluido.