Laporta cree "necesaria" la Superliga y Tebas la da por muerta: "El problema es de gastos, no de ingresos"

Los 39 clubes profesionales de la Primera y Segunda División del fútbol español, todos salvo Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, han cerrado filas este jueves contra la Superliga, rechazando "unánimemente" la creación de una competición al margen de UEFA y FIFA. Una iniciativa que para el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, es "absolutamente necesaria", según ha declarado a hoy a TV3 en sus primeras declaraciones desde que se desató la polémica. El club culé es el único equipo junto al Real Madrid que no ha manifestado su intención de abandonarla.

Una Superliga que para el presidente de LaLiga, Javier Tebas, "está muerta, desahuciada". "Sin los equipos ingleses, alemanes y franceses... Se ha disuelto como un azucarillo". Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la que ha descartado sanciones para los clubes españoles involucrados. "Estos equipos han sido sancionados por sus aficionados y por el desprecio del fútbol y la política europea", aunque sí avanzado que LaLiga estudiará la aprobación de "medidas protectoras de futuro para que estas cosas no nos vuelvan a pasar dentro de la propia competición. Creo que tenemos ordenamiento jurídico para poder hacerlo".

Para el presidente de LaLiga el problema del negocio del fútbol no es de ingresos, como han defendido los creadores de la Superliga, sino de racionalización de gastos. Tebas ha recordado que gracias a unas "competiciones nacionales fuertes y una Champions excelente" estos equipos han incrementado de forma progresiva sus ingresos. "Si das más ingresos a estos equipos, los jugadores en vez de comprarse seis Ferraris se van a comprar siete. El problema es que hay que hacer un mayor control de gastos y de los salarios en estos equipos. No estamos en un problema de más ingresos, sino de racionalizar gastos y repartir la riqueza. Si no, estamos llevando el fútbol a un absurdo", ha dicho Tebas.

Además, cree que los números manejados por la competición paralela, que hablaban de un pago inicial de 3.500 millones a sus fundadores y 4.000 millones anuales por derechos televisivos, "no eran reales. Para ello tendrían que vaciar de dinero a todas las ligas de Europa. No hay tanto para pagar lo que dicen, es todo mentira".

Este también ha respondido a algunas de las afirmaciones realizadas en las últimas horas por el presidente del Real Madrid y la Superliga, Florentino Pérez, quien ha defendido la competición para "salvar" la industria del fútbol por la pérdida de interés que, a su juicio, está sufriendo. "Florentino Pérez o miente, o se equivoca. No puede ayudar al fútbol, con la Superliga lo destruye. Me sorprende que un empresario de su nivel esté equivocado. El fútbol europeo no se va a arruinar en 2024 como dice. No es verdad", ha dicho Tebas. Preguntado por cómo deberá salir el deporte rey de la crisis provocada por la pandemia, este ha abogado por "seguir con las normas de control económico y trabajar para hacer crecer el valor de los derechos. Nada excepcional. El futbol español no ha pedido ayudas al gobierno, ha pagado religiosamente sus ingresos en el covid, los jugadores han cobrado sus sueldos, no hay una catástrofe. No es verdad".

Tebas, además, ha desvelado que LaLiga mantiene conversaciones con la UEFA para que el sistema de control económico implantado en España en los últimos años también se incorpore a nivel europeo para controlar las finanzas de los equipos. Una UEFA en la que se ha hecho fuerte Naser Al Khelaifi, presidente del PSG, un equipo al que Tebas ha señalado repetidamente como un "club estado". "Este tipo de equipos tienen que tener muchos más controles. Pero creo que Al-Khelaifi es coherente con lo que él ha manifestado en las reuniones de la Asociación de Clubes Europeos (ECA)". Más dudas le genera el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Los clubes de la Superliga iban diciendo que Infantino les apoyaba. Me gustaría que lo desmienta", ha dicho Tebas.

Tebas sí ha abogado por acometer reformas en los sistemas de gobernanza de FIFA y UEFA, "una tarea pendiente" según ha reconocido, pero que "no justifica una Superliga".