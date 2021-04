El 37% de los valores del Ibex es una apuesta clara de comprar

La temporada de resultados dio el pistoletazo de salida el martes con las cuentas de Enagás y se extenderá durante varias semanas. Las empresas del Ibex llegan a la presentación de sus primeras cuentas de 2021 con buena opinión por parte del consenso de analistas. De hecho, de las 35 que forman el selectivo, 13 tienen recomendación de compra o sobreponderar, por parte del consenso de FactSet, lo que supone un 37% del selectivo. El resto cuenta con un consejo de consenso de mantener en cartera.

“Muchas cotizadas deben verse en teoría favorecidas por la recuperación económica y sus valoraciones no son en exceso exigentes. Ese puede ser el motivo por el que los analistas apuesten tanto por ellas. No obstante, que se mantengan o no estas recomendaciones va a depender de cómo sea de verdad la recuperación económica”, explica Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Securities.

ArcelorMittal, que presentará sus cuentas el próximo 6 de mayo, es la que obtiene la mejor nota de consenso. Además, la compañía tiene un precio objetivo medio de 30 euros, lo que implica un potencial de revalorización del 26%. Bankinter es una de las firmas que apuestan por la siderúrgica ya que la compañía se verá beneficiada por la “recuperación de la demanda, en un entorno de bajos inventarios, impulsada tanto por la evolución de la vacunación como por los nuevos estímulos fiscales (el nuevo plan de 1. 900 millones de dólares en EE UU y el esperado inicio de los Fondos NGEU en Europa”.

ACS es otro de los que tienen mejor nota por parte de los analistas que forman el consenso de FactSet. La compañía, que sube un 2,5% en 2021, ofrece un potencial de más del 20% respecto a los precios actuales de cotización.

Grifols es otro de los valores más atractivos para los analistas. El fabricante de hemoderivados, cuyas acciones pierden un 3% en lo que va de año, además de ser uno de los que tiene mejores recomendaciones también es de los que ofrece un mayor recorrido en Bolsa. El precio objetivo medio de la compañía catalana de la familia Grifols es de 29 euros, lo que supone un potencial del 26% respecto a precios actuales de cotización. Grifols publicará sus resultados el próximo 4 de mayo.

Endesa, que dará a conocer sus cuentas el 5 de mayo, es el siguiente del ranking de los favoritos de los expertos con potencial de revalorización del 23%. Cellnex publica sus beneficios el próximo 7 de mayo y es el segundo valor con más potencial de Ibex al ofrecer un 41%. Es uno de los valores recomendados por Renta 4 que cree que ha sufrido un castigo que da oportunidad de entrada de cara al medio/largo plazo a unos descuentos muy elevados respecto a la que consideran su justa valoración.

Solaria, con un 42% es el valor con más potencial del Ibex. Las acciones de la empresa de energía solar es uno de los más bajistas del Ibex en lo que va de año, al perder un 30%. Sus cuentas se conocerán el 18 de mayo.

Valores europeos que seducen a los expertos 16 valores del Euro Stoxx 50 ofrecen un potencial de revalorización de entre el 10% y el 60%. El valor con más recorrido al alza es Prosus, cuyas acciones que cotizan en la Bolsa de Ámsterdam, tienen un potencial de más del 60%, según los datos de FactSet, facilitados por Link Securities. Las francesas Engie, Total y Sanofi, junto con la alemana Deutsche Telekom, le sigue con potenciales superiores al 20%. Hay que bajar hasta el puesto noveno para encontrar un valor del mercado español. Se trata de Santander, cuyas acciones que suben un 11% en el año, ofrecen un recorrido al alza del 14%. El banco presentará sus resultados del primer trimestre del año el próximo 28 de abril.