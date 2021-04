España solo recuperará la mitad del turismo extranjero de 2019 en el segundo trimestre

“España no puede tener otro verano igual al de 2020. No se lo puede permitir”. Con esta frase, José Luis Zoreda, viepresidente ejecutivo de Exceltur, un lobby que agrupa a multinacionales del turismo como Iberia, Meliá, Riu, Globalia, NH o Renfe, advirtió el martes sobre la extrema debilidad de las reservas, en especial del turismo extranjero, que apenas llegarían en verano al 10% de las registradas en 2019 y que se verían compensadas parcialmente por el tirón del turismo extranjero.

Una apreciación pesimista que ha corroborado esta mañana el último informe de capacidades aéreas, elaborado por la Secretaría de Estado de Turismo, que revela que el número de asientos de avión reservados para el segundo trimestre llega a 14,1 millones de pasajeros, con lo que se queda un 53,8% por debajo de los 30,5 millones registrados en el mismo período de 2019, en cifras previas a la pandemia. Todos los mercados retroceden con fuerza, con la única excepción de Polonía, que se queda a 11,5 puntos de los niveles previos a la crisis sanitaria.

En el otro lado se sitúan China, con un recorte del 91%, Finlandia, con un 82%, y EE UU, con un 80,3%. El primero y el tercero son mercados de largo radio y sus desplomes indican que la llegada de viajeros en lo que queda de año tendrá que venir de mercados nacionales o de proximidad en Europa. Las perspectivas de los dos grandes países emisores (Reino Unido o Alemania, que suman el 40,9% de los pasajeros) son especialmente malas, con caídas del 53,8% para el primero y del 60% para el segundo.

A ese pesimismo contribuyó la decisión de EE UU de incluir a España dentro de la lista de 130 países a los que recomienda no viajar al considerar que el riesgo ha aumentado en prácticamente todo el mundo. Situada en nivel 4, la administración Biden recomienda "no viajar a España debido al Covid-19" y que se actúe “con mayor cautela debido al terrorismo y los disturbios civiles". Ese listado no prohíbe los viajes, si no que únicamente realiza una recomendación sobre evitar las visitas a aquellos lugares que considera peligrosos. Hasta ayer la lista estaba formada por 34 países y ahora sube a un total de 130.