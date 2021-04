Telefónica acelera en la carrera del 5G: llega al 80% de la población en España

Telefónica presiona en la carrera del 5G. La operadora ha cerrado el primer trimestre de 2021 con una cobertura 5G en España del 80% de la población con la instalación de un total de más 4.300 nodos que ofrecen cobertura a más de 37 millones de habitantes y 1.253 municipios de toda España.

En un comunicado, la compañía explica que avanza en España sus planes de despliegue y en el compromiso que adoptó con la sociedad y con la digitalización del país dentro del pacto digital.

“Durante este primer trimestre de 2021 el despliegue se ha centrado en completar la cobertura en las ciudades desplegadas el año pasado y llegar a las ciudades por encima de 20.000 habitantes de modo que en la actualidad cuentan con acceso a la red 5G de Telefónica un total de 1.253 municipios de todas las comunidades autónomas”, señala la compañía.

Telefónica señala que está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar la nueva tecnología al máximo de población desde el primer momento. Así actualmente la red 5G de la operadora combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone), cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización.

La teleco indica que se están utilizando las bandas de 3,5 Ghz, única banda 5G ya licenciada a los operadores, y las bandas medias (1800–2100 MHz), donde actualmente está el 4G aprovechando la posibilidad de usar equipo NR (New Radio) que puede funcionar en ambas tecnologías, 4G y 5G a la vez. A lo largo del 2021 previsiblemente se incorporará la banda de 700 Mhz. cuando salga y se resuelva la subasta.

En el ámbito comercial, la empresa explica que Movistar en España acaba de lanzar un nuevo y completo porfolio de Fusión que incluye un smartphone, entre los que se encuentran modelos 5G de diferentes marcas. Con esta novedad, la compañía busca acompasar su inversión en la red móvil 5G y su despliegue con las demandas de los clientes.