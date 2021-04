Bit2Me rechaza el control de la publicidad de criptoactivos

Bit2Me, la plataforma de compraventa de criptoactivos que saltó a los titulares tras una campaña publicitaria con cartelería sobre el bitcóin, se opone a la iniciativa para controlar la publicidad de este tipo de activos. Así lo expresó Leif Ferrera, consejero delegado y fundador de la firma, en el transcurso de un evento online sobre la regulación de la publicidad de criptoactivos organizado esta mañana por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

"No es que invitáramos a invertir directamente", afirmó Ferrera, "todo esto empezó porque pusimos 800 carteles a pie de calle diciendo que la revolución del bitcóin acaba de empezar, pero antes ya se hacía publicidad". El fundador de Bit2Me defendió que si bien hay estafas en bitcóin que, por supuesto, deben de ser perseguidas por la policía y por la justicia, la solución no pasa por una prohibición publicitaria, sino por una mayor formación de los ciudadanos en materia inversora. A este respecto, Ferrera incidió en que su plataforma contribuye a enseñar sobre criptoactivos tanto a la ciudadanía en general como a las autoridades.

El empresario alertó de que una regulación estricta puede redundar en una mayor dificultad para los emprendedores. "Para hacerlo más claro. YouTube en España no hubiera podido nacer. A las pequeñas startups la regulación les pone muy difícil el ser competitivos".

Los otros tres expertos que participaron en el panel coincidieron a la hora de señalar la necesidad de una regulación. Gloria Hernández, socia fundadora y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Compliance (Ascom), aseguró que a los supervisores y reguladores el boom de los criptoactivos les ha pillado a contrapié. "Creo que los criptoactivos se tienen que regular, así como su publicidad, pero no solo debe regularse esto, sino también el régimen de prestación de servicios al respecto".

En la reciente modificación de la Ley del Mercado de Valores, se abre la puerta a que en la circular que debe preparar la CNMV para regular la publicidad de los criptoactivos se introduzca un sistema de autorización previa vigilado por el supervisor de los mercados. "En el caso de la publicidad de otros instrumentos financieros, no existe esa autorización previa. A mi juicio no debería de darse un trato diferenciado exigiendo ese permiso con antelación", opinó al respecto Hernández.

Alfredo Muñoz, doctor en derecho de la Universidad Complutense de Madrid, recalcó que lo que busca la CNMV no es otra cosa que proteger a los pequeños inversores. "Hay gente muy preparada y gente que no conoce tanto y se mete por desesperación o por deseo de ganar más. Lo que tenemos es una norma inadecuada para resolver los problemas que tienen los criptoactivos. Necesitamos normas para estar todos más protegidos, especialmente, los proveedores de servicios que actúen bien. El gran problema de estas campañas publicitarias es que si se actúa a destiempo, se produce un daño a los consumidores difícil de reparar".

El experto expuso que en la propuesta de reglamento que prepara la Unión Europea sobre criptoactivos, se trabaja para que las campañas publicitarias sean comunicadas con 20 días de antelación a los supervisores pero sin estar supeditadas a una aprobación expresa. Es decir, si el supervisor no dice nada, se entiende que no hay problema. "Lo de la autorización sí pienso que es un problema, porque además de ser un agravio comparativo, se traslada el agravio de la diligencia de la administración. Si no se gestiona diligentemente, no se puede cargar a los emisores de publicidad la falta de personal".

Montse Guardia, directora del equipo especializado en tecnologías emergentes y en identificación de retos de negocio del Banco Sabadell, expuso que las criptomonedas son algo más que lo que había hasta ahora en el sistema financiero. "Hay que tener cuidado de no limitarlas. La regulación es necesaria en muchos mercados, no solo en el financiero. Regulación sí, pero en el contexto amplio", concluyó.