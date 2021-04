Waze añade a sus mapas una nueva capa de información 5G, ¿sabes para qué sirve?

Es la primera vez en los últimos años en los que un cambio de tecnología en las redes móviles ha traído tanta polémica, llegando a protagonizar todo tipo de teorías de la conspiración que han provocado incidentes internacionales. Solo hay que recordar lo ocurrido entre los gobiernos de EE.UU. y China, con el caso Huawei como principal afectado en la guerra del 5G.

Un estándar que debería haber tenido en 2020 su gran año de expansión pero que, por culpa del coronavirus, ha retrasado toda su implementación. Así que durante muchos meses, adquirir un terminal con 5G era más una decisión de futuro que de presente, toda vez que buena parte del territorio de nuestro país, por ejemplo, se mantiene lejos de esa ultra velocidad que podemos alcanzar.

Waze marca dónde están esos puntos 5G

Así que en mitad de esa propagación de la tecnología por todos los rincones del planeta, llega Waze y se decide a marcar en sus mapas dónde podemos encontrar zonas con conectividad de este tipo, por si tenemos algo urgente que hacer con el móvil y que necesite de transmitir grandes cantidades de información en muy poco tiempo. De tal forma que con echar un vistazo al área de la zona por la que circulamos podremos saber si estamos dentro de un punto 5G o no.

Puntos 5G dentro de Waze. Waze

Como podéis comprobar por las capturas, esos lugares con conectividad 5G aparecen con un icono en color verde que resalta sobre los demás. Eso sí, no se trata de una información de interés general que informe sin atender a un operador concreto. Detrás existe un acuerdo comercial por el que se da prioridad a las compañías que pasan por caja. En este caso de Filipinas, que es donde ha aparecido primero, Waze nos indica puntos "Smart 5G" de Smart Communications.

Esta función no tiene nada que ver con que Waze vaya a funcionarnos mejor con una conexión 5G, por lo que si tienes (como la mayoría) un teléfono con 4G te seguirá informando puntualmente de las incidencias del tráfico en tiempo real de la misma manera que hasta ahora. Recordad que esta aplicación, propiedad también de Google, es una de las más utilizadas por su eficacia a la hora de dirigirnos por rutas que no estén atestadas de coches, gracias a un sistema colaborativo que convierte a los conductores en informadores de lo que ocurre dentro de la calzada: accidentes, policía, radares, atascos, etc.