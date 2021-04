El 23% de las pymes con préstamos ICO no podrán acogerse a las ampliaciones de carencia y amortización

El 23% de las pymes que cuentan actualmente con un ICO no podrá no podrá acogerse a las medidas de ampliación de la carencia o de la amortización que el Gobierno aprobó en noviembre al tener impagos de más de 90 días frente a entidades financieras, según el último barómetro de los Gestores Administrativos. El presidente del Consejo General de dicha entidad afirma: "una de las condiciones para poder ampliar los plazos de carencia y amortización de los ICO Covid es no estar en mora; es increíble que no sean conscientes de que las pymes están sufriendo un calvario, les falta liquidez y, en consecuencia, no pueden hacer frente a sus compromisos financieros. Por ello, precisan ayuda".

Además, según este barómetro, una de cada cinco pymes quiere solicitar las ayudas directas establecidas por el Real Decreto Ley 5/2021. Sin embargo, el 43% de estas empresas no podrán hacerlo por no estar al día en sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social, requisito para poder acceder a dichas ayudas.

Este barómetro de los Gestores Administrativos, llevado a cabo entre el 9 y el 13 de abril, recoge información sobre la obligación, aprobada en octubre, de completar un registro de retribuciones con el objetivo de reducir la brecha salarial. Sin embargo, solo el 33% de las pymes conocen las obligaciones aprobadas en el real decreto 902/2020 y solo el 23% de las pymes están en disposición de aportar la información si se la solicitan.