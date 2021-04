Línea Directa ficha a Bank of America, Santander y Alantra para salir a Bolsa el 29 de abril

Después de que Bankinter aprobara la operación a finales de 2019 y con una pandemia de por medio y limitaciones de dividendos a la banca por parte del BCE, el estreno de Línea Directa ya tiene fecha oficial. Debutará el 29 de abril a 1,318 euros por acción, para una valoración total de 1.434 millones. Pese a que no se vende nada (Bankinter la reparte a sus accionistas, por lo que es un listing, no una OPV ni una OPS), la aseguradora contará con la participación de Bank of America, Santander y Alantra para su estreno en el parqué.

La última luz verde que necesitaba Línea Directa para salir a cotizar era la de la CNMV, y la ha recibido este jueves, una vez que ha sido aprobado su folleto de admisión. Bankinter repartirá el 82,6% de la aseguradora, que contará como principal accionista al que es el primer socio de Bankinter: Jaime Botín, a través de su sociedad Cartival, en la que también participan sus hijos. El inversor controlará el 19,15%, mientras que Bankinter retendrá un 17,4% y Fernando Masaveu, un 4,37%. El 59,06% restante cotizará libremente en el mercado.

Una de las novedades que incluye el folleto es a política de dividendos. La aseguradora, que entre 2018 y 2019 ha repartido entre el 86% y el 97% del beneficio a su accionista único, ha establecido una nueva política de retribución. Así, acordará un reparto de dividendos siempre que el ratio de solvencia II se mantenga por encima del 180%. A cierre de 2020, este era de 213%.

Bankinter aprobará definitivamente la salida a Bolsa de la hasta ahora su filial aseguradora en su consejo de administración que se reunirá el miércoles 21 de abril. El último día que las acciones de Bankinter cotizarán con derecho a recibir acciones de Línea Directa sin contraprestación alguna será el 28 de abril.

El 29 de abril, las acciones de ambas compañías cotizarán ya de manera independiente, de forma que quienes compren acciones de Bankinter tanto en esa sesión como en días posteriores ya no tendrán derecho a recibir ningún título de Línea Directa.

Línea Directa ha repartido a Bankinter un dividendo extraordinario de 120 millones de euros, y el 17,4% que mantendrá el banco en la firma quedará valorado en 249,7 millones de euros. En total, la puesta en valor de Línea Directa generará 1.000 millones de plusvalías, que el banco reservará para reforzar capital. La operación elevará en ocho puntos básicos el ratio de capital de máxima calidad.

Cada accionista de Bankinter recibirá una acción de Línea Directa, para lo que se ha ejecutado un split que haga encajar el número de acciones de ambas entidades. Línea Directa tiene 2,4 millones de acciones frente a los 1,088 millones anteriores, de las que 899.000 se repartirán. El accionista de Bankinter recibirá, así, un título valorado en 1,318 euros, lo que implica un dividendo en especie del 22,8% del capital.

La salida a Bolsa se realiza no mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), sino mediante un listing, procedimiento por el cual la compañía cotizará en el mercado ya con un accionariado, puesto que el banco entregará a sus accionistas la totalidad de la prima de emisión (1.184 millones de euros) en acciones de Línea Directa.