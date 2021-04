Llega Chrome 90: navegación mucho más segura aunque no la quieras, ¿sabes cómo?

Seguramente que ya lo sabéis, que la forma más segura de acceder a una página web es en aquellos casos en los que la dirección de internet, su URL, comienza con un "https" en vez de "http". La diferencia fundamental radica en esa "s" final que viene a significar "seguro", es decir, un acceso blindado de cualquier amenaza que pueda estar mirando lo que hacemos.

El problema llega muchas veces, cuando escribimos esa URL, que no sabemos si esa página tiene o no versión segura, por lo que optamos por acceder a la normal con los riesgos que eso conlleva. Google, con la versión 90 de Chrome que ya ha puesto en circulación, quiere terminar con ese dilema y no volver a correr un solo riesgo innecesario.

El navegador intentará conectarse

Lo que han ideado los de Mountain View es un pequeño truco muy sencillo pero muy efectivo. Cada vez que un usuario pulse sobre un enlace para ir hasta una página cualquiera, el navegador intentará en primer lugar conectar a través de esa "https" y, en caso de no encontrar respuesta, entonces sí hacerlo con "http". De esta forma, podemos estar tranquilos de que siempre conseguimos el resultado más seguro de todos los posibles.

Navegación segura en tu smartphone. Unsplash

Esta actualización llega de forma generalizada a toda la plataforma incluyendo la versión de Android, aunque en el caso de iOS los usuarios tendrán que esperar hasta que se lance completamente. Esta decisión de acceder primero a los dominios seguros fue conocida el pasado mes de marzo cuando Google anunció esta novedad como manera de buscar siempre la opción más fiable a la hora de acceder a una página web. Es más, en la mayoría de casos, ese "https" no solo ofrece mayor seguridad, sino que también agiliza la conexión y la carga se produce de forma más rápida.

Algunos expertos han destacado la celeridad de los de Mountain View a la hora de publicar esta versión 90 de Chrome, un poquito antes de lo previsto, en lo que parece un movimiento de urgencia por cerrar un agujero de seguridad que venía amenazando a la plataforma. Se trata de la corrección de un exploit de los llamados de día cero que fue descubierto hace escasas fechas. Por último, Chrome 90 también incluye el códec AV1, especialmente pensado para mejorar la transmisión en las videollamadas, aunque también ha sido utilizado, por ejemplo, para la reproducción en dispositivos móviles de contenido de Netflix en 4K.