Instagram permitirá a los usuarios activar o desactivar los "me gustas" de tus fotos

A día de hoy todos sabes lo que significa "like" ("Me gusta") desde que redes sociales las incluyeron en sus plataformas y lo importante que se ha vuelto para muchos usuarios que lo utilizan como una especie de indicador de la aceptación que tienen sus publicaciones en lugares como Instagram. Un elemento que ha causado un daño psicológico importante en la sociedad.

Instagram tomó la decisión de dejar de mostrar los likes en las publicaciones a distintos usuarios de forma aleatoria, una medida que se fue aplicando de forma progresiva como y para la que nosotros podemos estar preparados incluso antes de que llegue. Muchos usuarios no recibieron con agrado la decisión, por eso se ha creado esta herramienta, con la que podremos recuperar en nuestro ordenador.

Ahora parece que Instagram probará a dar a los usuarios un mayor control sobre el contador de "me gusta" en sus publicaciones. La compañía ha anunciado una "pequeña prueba global" que ofrecerá a los usuarios tres opciones en lo que respecta al recuento de "me gusta": elegir no ver los "me gusta" en publicaciones de nadie, desactivarlos solo en sus propias publicaciones o mantener la experiencia original.

Instagram te permitirá activar o desactivar los "me gustas" de tus fotos

Instagram Unsplash

Esto se basa en una prueba inicial de Instagram que ocultó el recuento de los "me gusta" públicos para ciertos usuarios de todo el mundo. En ese caso, los usuarios no podían elegir si veían o no el recuento de "me gusta". Instagram dijo a los usuarios en ese momento que quería que la gente "se centrara en las fotos y los vídeos que compartes, no en cuántos "me gusta" obtienen".

En un principio, a los influencers les preocupaba que esto pudiera afectar a los acuerdos con las marcas porque sus índices de participación no serían públicos, pero esa realidad no se ha producido porque han podido ver sus propios recuentos de "me gusta" de forma privada y compartirlos con los socios de las marcas.

Aun así, ofrecer una experiencia más personalizada podría ser la dirección correcta hacia la que se dirige la plataforma, dando a las personas que son conscientes de cómo les hacen sentir los recuentos públicos de "me gusta" la oportunidad de escapar de ellos, al tiempo que permite a las personas que quieren hacer un seguimiento de los recuentos poder hacerlo.

En Facebook ya se probó esta idea

Facebook también probó inicialmente la ocultación del recuento público de "me gustas" en 2019. Esa prueba ocultó los recuentos públicos de reacciones y de visualizaciones de vídeos. No está claro si esta nueva prueba podría aplicarse a todas esas áreas o solo al recuento de me gusta en las publicaciones.