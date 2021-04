Las cosas serán ligeramente diferentes para Samsung este año, ya que a la serie Galaxy S21 no le seguirá el Galaxy Note 21. Samsung dijo que la escasez de chips le impediría lanzar un nuevo Note esta temporada . Mientras que los informes decían que Samsung estaba buscando desechar el teléfono en favor de los plegables. Samsung solo tiene previstos dos teléfonos plegables para 2021: El Galaxy Z Fold 3 y el Z Flip 2.

Ahora todo indica que el Samsung Galaxy Z Fold 3 podría lanzarse incluso antes de lo esperado, al tiempo que proporciona detalles adicionales sobre el diseño del teléfono. Te lo contamos.

Samsung Galaxy Z Fold 3: el nuevo smartphone plegable de la marca podría llegar muy pronto

The Elect, afirma que el Galaxy Z Fold 3 tendrá una batería de 4.380 mAh. Eso está en línea con otros teléfonos Android de 2021, pero ese tamaño de batería en particular no sigue la tendencia de la industria. Pero la batería del Galaxy Z Fold 3 coincide con la del Galaxy Fold original, y ambas son ligeramente más pequeñas que la batería de 4.500 mAh del Fold 2.

La reducción de la capacidad está directamente ligada al diseño del teléfono. Comentan que Samsung está reduciendo el tamaño de la batería para acomodar el cambio de tamaño de la pantalla del Fold 3 y aumentar su portabilidad.

El informe también añade que la pantalla principal plegable medirá 7,5 pulgadas, ligeramente más pequeña que la pantalla de 7,6 pulgadas del Fold 2. La pantalla externa será de 6,2 pulgadas. Sin embargo informes anteriores indicaban que la pantalla de cobertura podría ser aún más pequeña. Lo interesante aquí es observar el enfoque en la portabilidad que quiere hacer la marca. Una de las cosas que algunos criticaron del diseño del Fold fue su voluminosidad. Cuando se pliegan, los modelos Fold dejan un hueco para la pantalla junto a la bisagra.

Por otro lado se espera que Samsung aporte nuevas tecnologías al dispositivo plegable, como la compatibilidad con el S Pen, la frecuencia de actualización adaptativa y las cámaras bajo el panel (UPC). Es probable que la tecnología de pantalla adaptativa de 120 Hz del Galaxy S21 Ultra llegue también a un teléfono premium como el Z Fold 3.

Por último, también se informó hace unos días que Samsung ya había comenzado el desarrollo del firmware del Galaxy Z Fold 3. El informe decía que el teléfono contaría con al menos 256 GB de almacenamiento y que ejecutaría Android 11 con One UI 3.5 de Samsung por encima.

Su lanzamiento se producirá antes de lo esperado

Samsung quiere presentar el Galaxy Z Fold 3 y el Z Flip 2 antes de lo esperado, apuntando a julio. Eso sería aproximadamente un mes antes de la fecha normal de lanzamiento a mediados de agosto de la serie Note. Independientemente de cuándo se celebre el próximo Unpacked, es probable que los diseños del Z Fold 3 y el Z Flip 2 estén ultimados desde hace tiempo, y que se filtren antes de la conferencia de prensa.