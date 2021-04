Google y Amazon piden una regulación europea y global en materia de digitalización

Las directoras de Google y Amazon en España, Fuencisla Clemares y Mariangela Marseglia, respectivamente, han pedido hoy una regulación en el ámbito tecnológico a nivel global y se han manifestado contrarias a medidas de carácter local, como pueda ser la tasa Google en España, aunque no hicieron una referencia específica a ella.

"La regulación es absolutamente necesaria para proteger a la sociedad en este mundo tan cambiante, pero tenemos que ser muy finos en cómo se legisla para que esa regulación no vaya en detrimento de la innovación y la competitividad. Y es clave que se entienda bien lo que se está regulando", dijo Clemares durante el foto Wake Up, Spain, organizado por El Español. La directiva añadió que "no queda otra que ponernos de acuerdo a nivel europeo, pues a diferencia de lo que ocurre en EE UU en Europa es muy difícil escalar la innovación porque no tenemos un mercado único. Lo necesitamos a gritos, no podemos tener 25 regulaciones distintas", subrayó.

Marseglia coincidió con su colega en que se necesitan unas normas claras en digitalización y que sean comunes en la UE "porque este es una materia nueva". "Un país solo podría hacer un desastre. La tecnología no es incluso ni europea, es global", insistió la directiva, que remarcó la necesidad de que sea una legislación europea "abierta a unirse" con otras regiones como EE UU.

La directora general de Amazon ha llamado a "alejarse de la ideología" a la hora de definir la regulación del sector y centrarse en lo mejor para todos, ya que cree que a veces los reguladores están más preocupados por encontrar apoyo que por "entender bien" la tecnología.

En este sentido, Marseglia subrayó cómo Amazon no es solo "un expendedor de productos" sino que su tecnología, como es su oferta cloud, puede servir para ayudar a digitalizar de forma rápida y eficaz a las pymes en España. "No hay dicotomía entre las grandes y las pequeñas empresas. Tenemos que trabajar juntas", insistió, al tiempo que recordó que más del 50% de los productos que vende Amazon son de pequeñas empresas.

Más allá del tema regulatorio, Clemares apuntó que la digitalización de la economía española será "una tarea complicada", aunque necesaria. "La labor que queda por hacer es tremenda, pues tenemos que conseguir que cientos de miles de empresas se digitalicen y España es un país de pymes y micropymes y esto hace la transformación sea tan complicada".

La directora de Google España se mostró satisfecha con el Plan del Gobierno para la digitalización, pero remarcó que la transformación digital no es solo lanzar un comercio digital. "Hablamos de tecnologías como el big data o la nube que requieren talento en capacidades digitales para poder implementarlas, un aspecto en el que España "va a la cola, pues hay informes que muestran que el 50% de la población carece de capacidades digitales básicas". En opinión de Clemares, el gran reto será "la ejecución de plan dado el ecosistema tan fragmentado que tenemos".

La necesidad de formación ha sido reivindicada por varios participantes. Marseglia también indicó que "las habilidades digitales son fundamentales. Sin ellas, se perderán miles de trabajos, hay muchos trabajos para los que no podemos encontrar el talento adecuado". Sobre esta cuestión, David Cierco, director general de Red.es, señaló que "el talento se cultiva desde el colegio" y resaltó que la empresa pública que dirige tiene en marcha un programa para adquirir 475.000 portátiles para niños en situaciones de vulnerabilidad.

En la parte de conectividad, el director general de Qualcomm en España y Portugal, Douglas Benítez, aplaudió el objetivo de tener a toda España con una conexión a 100Mbs, pero cree que se puede ser "más ambicioso". Además, pidió apostar por redes abiertas e infraestructuras inalámbricas.

También el consejero delegado de Huawei, Tony Jin Yong, subrayó su apuesta por España y el talento español para la investigación del 6G gracias a un acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia. "Las grandes empresas empiezan a investigar esta tecnología y elegimos España porque tiene el mejor de los talentos", indicó el directivo, quien también señaló que Europea se encuentra retrasada en uso de 5G respecto a países como Corea del Sur y China.