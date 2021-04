El País Vasco y Santander salen al mercado en busca de financiación

El mercado de capitales empieza a coger tracción después de un primer trimestre especialmente en lo que a financiación pública se refiere. Un día antes de que el Tesoro efectúe la primera subasta de abril y del segundo trimestre, hoy el País Vasco sale al mercado. La colocación del gobierno vasco se produce un mes después de que la región captara 200 millones en deuda a 50 años. Siguiendo la corriente imperante en los tres primeros meses del año, las emisiones a largo plazo entre los organismos públicos continúan siendo la corriente predominante. En esta ocasión el País Vasco se ha marcado como objetivo la venta de un bono a 11 años. De momento se desconoce el importe y lo que se sabe hasta el momento es que la operación parte con un diferencial de 11 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo.

La demanda alcanza los 2.650 millones, superior a los 622 millones que registró en la emisión del mes de marzo. BBVA, Norbol, CaixaBank, Deutsche Bank, HSBC y Santander son las entidades colocadoras.

A mediados de marzo y unas semanas después de la primera colocación de 2021, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco adelantó que la comunidad pretende vender este año 1.000 millones en deuda sostenible, una estrategia en la que la región lleva años inmersa pero que ha cobrado una relevancia especial desde el estallido de la pandemia.

Pero las emisiones de este miércoles no se limitan a la esfera pública. Hoy Santander prueba suertes con una emisión a cinco años de deuda sénior no preferente en libras. La operación se ha iniciado con un diferencial de 135 puntos básicos y registra una demanda de 500 millones de libras. En lo que va de año las emisiones sénior preferentes y sénior no preferentes son las predominantes entre los bancos españoles. Hasta la fecha Santander ha captado 1.250 millones de euros en el primer tipo y otros 1.000 millones de euros en el segundo.