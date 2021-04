Sabadell Venture Capital, Inveready y JME Ventures entran en Ritmo

La firma Ritmo, que financia a las empresas para sus campañas de marketing digital, permitiendo la devolución de esa financiación a través de un pequeño porcentaje de sus ingresos futuros por un 6% sobre la cantidad adelantada, ha cerrado su primera ronda de financiación, liderada por Sabadell Venture Capital, Inveready y JME Ventures, por valor de tres millones de euros.

Con la entrada de este capital, la compañía mantiene una estructura híbrida de Capital y Venture Debt en su financiación que le permitirá cumplir con el objetivo fijado para este año de financiar 15 millones a los negocios digitales con ingresos recurrentes o predecibles.

Además de los inversores institucionales, en la ronda también han participado algunos inversores estratégicos con dilatada experiencia en los mercados de capital a nivel internacional como Bruno del Ama, CEO de Finrebel y Alfredo Soriano, sénior advisor de JB Markets. En paralelo, Ritmo utilizará esa inyección para evolucionar sus modelos de inteligencia artificial y el desarrollo de producto, así como para su expansión en nuevos mercados.

En sus cinco primeros meses, Ritmo ya cuenta con acuerdos para financiar más de cinco millones de euros, una plantilla de nueve personas y diversos acuerdos financieros y tecnológicos que le permitirán escalar su crecimiento. Ritmo analiza los datos de la empresa y el desempeño de sus campañas de marketing digital para tomar sus decisiones con un modelo de Inteligencia Artificial.

Si las cifras y el crecimiento de la empresa son los adecuados, Ritmo adelanta hasta dos millones que los emprendedores devuelven en base un pequeño porcentaje de sus ingresos futuros, adaptando dicha devolución a la marcha de la empresa. Este sistema no incluye cuotas fijas mensuales. La empresa devuelve el dinero con un pequeño porcentaje de sus ventas diarias hasta pagar el total del dinero prestado más una comisión del 6%.

Esta modalidad de Revenue Based Finance, que está triunfando en países como Estados Unidos, viene a Europa para quedarse. Los clientes son principalmente ecommerce, y empresas SaaS, que utilizan Ritmo como Capital as a Service, financiando aquellas puntas que todo negocio tiene por su estacionalidad y lanzamiento de nuevos productos. Y los negocios de suscripción, plataformas y aplicaciones móviles. En definitiva, cualquier negocio digital con ingresos predecibles o recurrentes.

“Cuando lanzamos Ritmo lo hicimos convencidos de que las empresas necesitaban una forma diferente de financiarse, más allá de la Banca y el Capital Riesgo. Una forma no dilutiva, flexible y justa. La acogida ha sido muy buena, y esperamos poder ayudar a muchos emprendedores a cumplir sus sueños”, apunta Pablo Gasalla, co Ceo y cofundador de Ritmo. La tecnología y los datos, base del modelo de Ritmo. “La tecnología y los datos han transformado sectores enteros. Ritmo trae este cambio disruptivo a la financiación de los negocios digitales, basándonos únicamente en métricas, en un proceso transparente, rápido y pensado desde emprendedores para emprendedores.”

Raimundo Burguera, también coCEO y cofundador, apunta “Hemos encontrado una reacción del mercado impresionante porque los emprendedores están valorando nuestra forma flexible y no dilutiva de financiamiento para su crecimiento para sus picos y seasonality del negocio. El crecimiento del ecommerce, fruto del momento en que vivimos en la stay at home economy, hace que nuestra inversión no dilutiva esté cambiando las reglas de juego.

Desde Inveready, Ignacio Fonts, “Ritmo representa un eslabón más en la deconstrucción del sistema financiero que están realizando las fintechs. Su aproximación a la evaluación crediticia de las compañías a través la información que extraen conectándose a las aplicaciones de sus clientes les proporciona una ventaja competitiva muy importante versus los proveedores de crédito tradicionales.

Desde Sabadell Venture Capital, Raúl Rodríguez señala que “desde Banco Sabadell como entidad bancaria creemos que la financiación es palanca de crecimiento y desarrollo económico y social. El equipo de Ritmo y su aproximación al mercado están reinventando la forma en la que las empresas digitales pueden financiar el crecimiento de sus negocios de una forma más flexible que se adapte a sus ciclos de venta.” Y en este sentido añade “nos ilusiona asociarnos con emprendedores como Rai y Pablo que comparten con nosotros misión, y vemos que lejos de competir son una solución complementaria que fortalecerá el crecimiento de la economía digital”.

Desde JME Ventures, Samuel Gil resalta “Ritmo está cambiando la forma en la que las compañías se financian. Ofrecen un producto muy atractivo gracias a la flexibilidad y rapidez. Todo apoyado por tecnología que es lo que realmente les hace diferentes a otros proveedores de financiación.” Por su parte, Bruno del Ama, “En FinRebel sólo nos vinculamos a empresas que compartan nuestros valores, y enfocadas en mejorar la vida de las personas. Ritmo cumple esos criterios por su foco en ayudar a los emprendedores a crecer sus negocios digitales independientemente de su género, origen o estudios, democratizando así la