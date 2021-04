Sanidad informa de 7.041 nuevos contagios 82 fallecidos

Las comunidades autónomas han comunicado este jueves 7.041 nuevos contagios y ha sumado 82 fallecidos. En la cifra no aparecen, no obstante, los datos de Cantabria y Andalucía, que no han actualizado la cifra al ser festivo. En las últimas 24 horas, han sido notificados 4.123 casos, por encima de los 6.393 positivos del jueves pasado.

La incidencia acumulada asciende dos puntos, desde los 152,25 de ayer hasta los 154,76. La cifra total de contagiaos en España asciende a 3.291.394 personas desde el inicio de la pandemia, mientras que los fallecidos suman 75.541. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 73.433 positivos.

En el informe de este jueves se han añadido 82 nuevos fallecimientos, en comparación con los 356 del jueves pasado. En la última semana han fallecido 268 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.