Programa independiente de reparación de Apple en España: qué es y que servicios ofrece

Independent Repair Provider de Apple arrancó en 2019 y llegó a Europa y Canadá en 2020, este programa a proveedores de reparaciones de todos los tamaños acceder a piezas originales, herramientas, manuales de reparación y diagnósticos de Apple para hacer reparaciones seguras y fiables de los productos Apple. En estos momentos, más de 1.500 proveedores ofrecen estos servicios a clientes de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Apple ya envía piezas originales a reparadores independientes

Con este programa, todos los proveedores de reparaciones que soliciten entrar en el programa tienen acceso a formación gratuita de Apple y a las mismas piezas originales, herramientas, manuales de reparación y diagnósticos que los Proveedores de Servicios Autorizados Apple (AASP) y las tiendas Apple Store.

En resumen, Apple enviará a los proveedores piezas originales a reparadores "no oficiales" que no tengan una licencia. Tan solo con que se apunten al Independent Repair Provider Program y se certifiquen, podrán formar parte del programa. Además para los proveedores no tendrá coste alguno este proceso. Esto se traduce en que aquellos usuarios que no quieran asumir riesgos y quieran reparaciones con garantía oficial, podrán recurrir a tiendas de terceros y no tener la necesidad de contactar por obligación con una Apple Store o Premium Resellers

Programa independiente de reparación de Apple en España Apple

¿Qué servicios de reparación ofrece?

Apple ofrece varios opciones de reparación cómodas a través de su red global de Proveedores de Servicios Autorizados Apple, que ayudan a millones de personas con reparaciones dentro y fuera de garantía para todos los productos Apple en más de 5.000 ubicaciones de todo el mundo.

Además, Apple y sus socios están trabajando para garantizar la salud y seguridad de los clientes en todos los procesos de reparación, así como el acceso a estos servicios durante la pandemia de la COVID-19. Esto incluye un mayor número de opciones de reparación por correo para los clientes y asistencia a los proveedores en el cumplimiento de las directrices de salud y seguridad.

Para todos los usuarios este programa es una gran ventaja. Por ejemplo cada vez se podrá hacer menos uso de las tiendas oficiales que generalmente solo se encuentra en las grandes ciudades para poder reparar sus dispositivos o tener un diagnóstico sobre lo que le pasa. A veces ocurre que el usuario no entiende la fina línea que separa a los proveedores oficiales de Apple de los pertenecientes al programa de proveedores independientes, ya que las diferencias son mínimas y hace que podamos acudir a un centro u otro sin problemas.