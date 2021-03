KPMG refuerza su área de Consulting con el nombramiento de dos nuevas socias

KPMG en España ha nombrado a Jerusalem Hernández y a Cristina Hebrero como nuevas socias de Consulting en la oficina de Madrid. Jerusalem, nueva socia del área de Sostenibilidad y Buen Gobierno, cuenta con una amplia experiencia en la gestión de intangibles empresariales, especialmente en reputación y sostenibilidad, disciplinas en las que ha asesorado a grandes compañías de diversos sectores en España y Latinoamérica.

Desde su llegada a KPMG a finales de 2013, asesora a empresas y organizaciones en sus procesos de transformación sostenible y de generación de confianza entre sus grupos de interés. Antes de esa fecha, era directora de consultoría en una firma especializada en estrategias de gestión reputacional y directora de comunicación del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), presente en 14 países. Además, es miembro de la asociación Women Action Sustainability (WAS), integrada por mujeres líderes del mundo de la sostenibilidad, en la que coordina la Comisión regulatoria. En 2019 fue elegida por la UCLA Anderson School of Management para participar en el programa "Preparing Our Women Board Members of Tomorrow"´.

Por su parte, Cristina ha sido nombrada socia responsable de People & Change, área que lidera desde 2017. Cristina cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría de capital humano, transformación organizativa y gestión del cambio. Además, forma parte del Global Leadership Team de People & Change a nivel internacional y representa a España en la práctica global de Workday.

Antes de su incorporación a KPMG, Cristina desarrolló su carrera profesional en diferentes firmas de servicios profesionales como Arthur Andersen, BearingPoint y PeopleMatters. Cristina es experta en el asesoramiento a la función de recursos humanos abarcando todos los aspectos de la definición de su modelo operativo, procesos y transformación digital. En este sentido, en su trayectoria destaca el asesoramiento a empresas en contextos de transformación organizativa, cultural y de modelo de negocio, así como en la evolución hacia nuevas formas de trabajo (agile, digital workplace, modelos colaborativos, etc.), desarrollando proyectos que requieren diseñar estrategias de comunicación, liderazgo del cambio y aprendizaje.

Para Pablo Bernad, socio responsable de Advisory y de Consulting en España, "en estos momentos de intenso cambio social y trasformación de los negocios, estamos especialmente orgullosos de contar con dos socias de la talla de Jerusalem Hernandez y Cristina Hebrero, que llevan demostrando durante estos últimos años en KPMG su capacidad para ayudar a nuestros clientes a concretar su necesario proceso de transformación sostenible y gestionar el cambio cultural y de personas que estos momentos de rápido cambio de paradigma en la sociedad y en los negocios suponen para las organizaciones.