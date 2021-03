El asistente de Google prueba una función para encontrar a tus amigos rápidamente

El asistente de Google ha sido ganando mucho peso dentro del ecosistema de los de Mountain View, sobre todo tras la explosión de altavoces inteligentes y dispositivos con pantallas y cámaras que nos permiten interactuar solo con órdenes de voz en nuestra casa. Eso nos ahorra un precioso tiempo de estar mirando a la pantalla del móvil que podemos invertir en hacer lo que queramos: descansar en el sofá, cocinar, recoger la casa, pasar la mopa por el salón... lo que sea.

Paralelamente, Google ha ido perfeccionando la manera en la que podemos compartir nuestra ubicación con ciertas aplicaciones para indicar, sobre todo a familiares y amigos, dónde nos encontramos en cada momento. Información que muchos usuarios no suelen encontrar fácilmente y que ahora los de Mountain View la están incorporando a su asistente y ya la tenemos a la distancia de una simple orden de voz.

¿Dónde están mis amigos?

Esa ubicación que podemos compartir se activa a través de Google Maps, que es donde tenemos que ir a buscar a todos los contactos que están dejándose seguir públicamente para dar sus coordenadas a quien las pueda necesitar. Por ejemplo para una cita, vamos de camino y queremos hacernos una idea de cuánto va a tardar en llegar. Así que en vez de ir a Google Maps, activamos el asistente y le pedimos que nos muestre dónde andan.

Nueva función del asistente de Google. @ArtemR

Con esta actualización del asistente, será posible preguntar expresamente por dónde está tal o cual contacto para recibir una indicación del lugar exacto en el que se encuentra. Algo que será sumamente útil cuando vamos en el coche y no podemos quitar los ojos de la carretera. Solo hay que decir las palabras mágicas de "OK, Google, ¿dónde está Pedro?" y escuchar atentamente su respuesta.

Además, será posible hacer una consulta para que nos muestre una página con la información de todos los contactos que están compartiendo la ubicación con nosotros. De esta manera podremos ver una pequeña pestaña desplegable donde aparecerá la lista de esos nombres que, lo mismo ya ni se acuerdan, decidieron alguna vez activar su ubicación para que podamos verla nosotros.

Esta función se une a otras que están comenzando a llegar de forma escalonada a ciertos países, con la esperanza de que más pronto que tarde acaben por publicarse también en España. Se trata, entre otras, de la posibilidad de escuchar a Google Maps pronunciar las calles en el idioma local o tener una traducción con la que saber dónde nos encontramos. En países (cuando se pueda viajar, claro) como Francia, Alemania, Reino Unido, EE.UU., etc. no es problema, pero otra historia muy distinta es aventurarse en Rusia, Japón, China, etc. y sus particulares alfabetos.