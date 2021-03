Caixabank-Bankia: el primer día de negociación de las nuevas acciones será el 29 de marzo

Caixabank y Bankia llgan al final del proceso de fusión. Las entidades han anunciado el procedimiento de canje para los accionistas de las entidades y han señalado que el primer día de negociación de las nuevas acciones de CaixaBank en Bolsa será el 29 de marzo de 2021.

El canje de acciones está sujeto a que el próximo 26 de marzo !quede consumada la fusión!, lo que se producirá si antes de dicha fecha se cumplen las dos condiciones suspensivas aún pendientes, en concreto, la obtención de las autorizaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según un hecho relevante enviado a la CNMV.

Antes, los accionistas de Bankia que hayan adquirido sus títulos hasta el 26 de marzo, fecha de inscripción de la escritura de fusión, recibirán el canje de acciones, fijado en 0,6845 acciones de nueva emisión de CaixaBank por cada acción de Bankia. CaixaBank realizará una ampliación de capital para hacer frente al canje. No habrá derecho de suscripción preferente y la suscripción de estas acciones "estará reservada a los titulares de acciones de Bankia". Las acciones de Bankia que Caixabank tenga en cartera y las acciones de autocartera de Bankia serán amortizadas, no se canjearán en ningún caso. El número de acciones de Bankia que acudirán al canje es de 3.037.558.805 acciones, cada una de ellas con un valor nominal de un euro, de un total de r 3.069.522.105 acciones que conforman el capital de Bankia. La fecha de canje será el último día en el que cotizarán las acciones de Bankia en las Bolsas de Valores españolas (last trading date).

Cada accionista de Bankia que, por aplicación del canje, tenga derecho a percibir un número entero de acciones de CaixaBank y le sobren acciones de Bankia que no dé derecho a recibir una acción nueva, podrán adquirir o transmitir títulos para que las acciones resultantes les den derecho, según ese tipo de canje, a recibir un número entero de acciones de CaixaBank. Esta decisión, bien de compra, bien de venta, corresponderá a cada accionista individualmente

No osbtante, se ha fijado un mecanismo para facilitar la realización del canje a dichos accionistas, mediante la designación de un agente de picos.

Así, cada accionista de Bankia al que le sobren un número (entero o no) de acciones de Bankia que no dé derecho a recibir una (1) acción de CaixaBank "podrá transmitir dicho pico al Agente de Picos". Cecabank ha sido designado agente de picos de la fusión. El precio de adquisición que pagará el agente por cada uno de esos picos será el resultado de multiplicar la media aritmética del cambio medio ponderado de las acciones de Bankia.