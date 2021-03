La utilidad de los asistentes de voz es cada vez mayor, han pasado de ser simplemente utilizados para comprender el tiempo o administrar elementos de los dispositivos conectados a herramientas que brindan opciones avanzadas.

Amazon entró de lleno en España con toda una gama de altavoces inteligentes, que integran su asistente personal Alexa, el más popular en Estados Unidos, y que en estos últimos meses ha perfeccionado su nivel de español para adecuarse a nuestras expresiones y ser lo más natural posible cuando resuelva nuestras dudas o interactúe con nosotros.

¡Alexa pon la radio! Así de sencillo es escuchar una cadena con el asistente de Amazon

A través de Alexa, puedes pedir una de las más de 300 emisoras españolas. También puedes preguntar al asistente qué está sonando en ese momento y descubrir nuevas emisoras gracias a nuestras recomendaciones. Toda la información local, la música y el entretenimiento que buscas. Los altavoces con el asistente de Amazon, Alexa, no reproducen radio desde una emisora FM o AM tradicional, sino que lo hacen de forma online, a través de Internet. A través de la app TuneIn Radio, podremos escuchar todas aquellas emisoras que nos apetezcan.

Así de sencillo es escuchar una cadena de radio con el asistente de Amazon Amazon

Ya teníamos alternativas a la hora de que pudiéramos escuchar emisoras online fácilmente en Amazon por medio de las muchas aplicaciones de emisoras online que tenia el asistente. Pues bien, ahora escuchar radio en Amazon con Alexa es mucho más fácil e interactivo, ya que esta actividad que tanto gusta, está integrada de forma nativa en el asistente y con tan solo unas palabras podremos reproducir cualquier emisora.

Cómo escuchar la radio en Amazon Alexa

Para pedirle al asistente de voz Alexa que reproduzca una emisora de radio, tan solo tendremos que pedirle al asistente que lo haga con la siguiente frase:

Alexa, “pon (emisora de radio)”

o también se puede indicar de otras formas alternativas como:

Alexa, “reproduce (emisora de radio)”

Alexa, “escuchar (emisora de radio)”

Por tanto para escuchar radios de internet con Alexa no hay que complicarse mucha la vida además de ser una fantástica alternativa a tener en cuenta y podemos hacerlo directamente por los dispositivos Echo. Con Amazon los oyentes lo tenemos mucho más fácil pero también para las emisoras que de esta forma tendrán muchos más oyentes potenciales en todo el mundo. El único problema que podemos encontrar es que no encuentre la emisora en TuneIn o que no sea capaz de comprender nuestra pronunciación, algo que pasa a veces.