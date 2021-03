Doc Green, el patinete eléctrico que podrás comprar en Lidl en los próximos días

Lidl se ha vuelto famosa en los últimos años por llevar a su web toda una serie de productos tecnológicos a precios de derribo, que han despertado en los usuario una auténtica fiebre por conseguirlos. Desde simples zapatillas deportivas, a robots de cocina y limpieza con unos precios absolutamente increíbles. Así que esto de probar con patinetes eléctricos no debería parecernos descabellado.

Parte posterior del Doc Green de Lidl. Lidl

Sobre todo porque ya en el pasado se pusieron a la venta algunos modelos muy interesantes bajo la marca Doc Green, y ahora llega otro que ya nos van avisando que estará disponible "en los próximos días". Así que toca estar atentos a la web, que es donde ya tenemos preparado el botón de "Agregar a la cesta" para hacernos con uno a un precio (rebajado) de 239,99 euros.

Doc Green de Lidl. Lidl

Buenas prestaciones y mejor precio

Este nuevo Doc Green de Lidl es un patinete eléctrico construido en aluminio para ser lo más ligero posible y que monta dos ruedas de caucho. En total, el patinete eléctrico pesa 8,9 kilos, soporta hasta 100 y tiene unas medidas de 41,5 cm. de alto, 17,7 de ancho y 115,2 de largo. Ofrece un sistema de protección al sobrevoltaje por lo que podremos estar tranquilo de que una mala conexión no va a provocar un problema en la batería.

Doc Green de Lidl. Lidl

Precisamente, este patinete cuenta con una pila de 36V / 5 Ah., con celdas de iones de litio de la marza ZN y que podremos cargar entre tres y cuatro horas. Así, tendremos la oportunidad de movernos de casa al trabajo, o a la universidad, y aprovechar los momentos entre medias para recargar su autonomía. Desgraciadamente, desde Lidl no han hecho públicos a cuántos kilómetros equivale esa capacidad de la pila, por lo que tendremos que esperar a que lo desvelen más adelante.

Manillar del Doc Green de Lidl. Lidl

Eso sí, su motor nos ofrece la posibilidad de circular a velocidades máximas de 23 kilómetros por hora, lo que no está nada mal para esos trayectos cortos que no están demasiado lejos de casa, pero tampoco muy cerca. Además, cuenta con una pequeña pantalla en el manillar que nos va indicando la velocidad, así como los niveles de carga, para ir calibrando cuándo es necesario conectar este Doc Green al cargador.

Por último, el patinete de Lidl tiene luces de posición, para circular con seguridad por las noches, así como una pata de apoyo para dejarla de pie cuando nos detenemos. Como antes os decíamos, este patinete eléctrico se ha convertido en el próximo must have de Lidl, que no está ahora mismo disponible y que tendremos que pegarnos para conseguir uno cuando se abran los pedidos.