Emprender a raíz de una necesidad individual en el ámbito fintech

El sector fintech es uno de los más sólidos en los que se puede emprender en la actualidad. El empuje de pequeñas startups ha obligado a las grandes entidades financieras a digitalizarse e implementar nuevas soluciones. Un ámbito competitivo que es germen, a su vez, de nuevas ideas, dentro de un ámbito con diversas posibilidades de negocio.

Para tratar de emprender con éxito en el sector fintech, debemos identificar una necesidad en el mercado y lanzarla, según explica Jon Benito, cofundador de Robo Advisors para que nos cuente en qué consiste su servicio y cómo puede ayudar a las empresas.

- ¿Cómo y cuando surge la idea de montar RoboAdvisors.es?

La idea de Roboadvisors.es surge hace tres años, cuando estaba buscando un robo advisor donde comenzar a invertir mis ahorros sin tener que estar constantemente pendiente de mi inversión.

Había oído hablar sobre la inversión pasiva, principalmente a través de los fondos indexados, pero hasta ese momento no me había puesto seriamente a informarme sobre este tipo de inversión indexada y sus beneficios. Una vez me informé bien y tuve claro que era el tipo de inversión que quería para mis ahorros, me lancé a crear mi primera cuenta.

Opté por un gestor automatizado porque no quería ni tenía tiempo de crear mi propia cartera de fondos índice, tan sólo quería hacer aportaciones periódicas a mi cartera y que todo se gestionara automáticamente.

Tras buscar información sobre el sector, vi que había varios gestores automatizados que daban ese servicio, pero no sabía cuál elegir.

- ¿Qué necesidad identificaste en el mercado para lanzar este proyecto?

Una vez tuve claro que quería utilizar este vehículo para tratar de sacar una rentabilidad a mis ahorros, vi lo complicado que podía ser elegir uno u otro.

Me vi en la necesidad de tener que comparar tarifas, importes mínimos para comenzar a invertir, rentabilidades pasadas de cada uno de ellos… en cada una de las webs que ofrecían ese servicio. Me di cuenta que no había ningún sitio de referencia donde se pudiera ver toda esa información de un vistazo y poderla comparar fácilmente.

Se me ocurrió la idea de crear un sitio web donde mantener toda esa información resumida y actualizada para que cualquier persona la pueda consultar en cualquier momento, antes de abrir una cuenta con alguno de los robo advisors que existen en España en la actualidad. Es algo que a mi me hubiera facilitado mucho las cosas en su momento y que por desgracia no encontré.

- ¿A qué tipo de personas le puede venir bien el servicio que ofreces?

La información que puedes encontrar en nuestra página web le puede venir bien a todo aquel que está pensando en iniciarse en la inversión pasiva y no sabe como empezar.

Cada vez resulta más sencillo crearse una cartera de fondos indexados por uno mismo, sin necesidad de ninguna ayuda. Pero si te quieres desentender de todo y que alguien configure una cartera por ti, con sus rebalanceos periódicos por una comisión muy baja, pienso que un robo advisor es la mejor opción a día de hoy.

Cada vez hay más opciones disponibles en nuestro país, y cada una tiene sus propias características. Gracias a Roboadvisors.es tienes toda esa información resumida en un único lugar, para no perder el tiempo buscando entre todas las páginas existentes. Esto te ahorra mucho tiempo y te facilita mucho las cosas.

- ¿Cuál es el público objetivo de los Robo Advisor?

El público objetivo de un robo advisor son todas aquellas personas que tienen unos ahorros y quieren tratar de sacarles una rentabilidad a largo plazo. Muchas de estas personas no tienen los conocimientos necesarios o no desean invertir directamente en acciones de empresas individualmente. Un fondo indexado invierte de forma global en un índice entero, diversificando mucho más la inversión y reduciendo el riesgo.

Los fondos gestionados, la opción más habitual hasta ahora, tienen unas comisiones más altas ya que, como su nombre indica, son gestionados por personas que les hacen un seguimiento y cobran una comisión por ello. Aún así, a pesar de ser gestionados, en pocas ocasiones consiguen una mayor rentabilidad que su propio índice. Esto, sumado a una comisión más alta que los indexados, hace que su rentabilidad tienda a ser menor, de ahí que cada vez los fondos índice estén despertando mayor interés y cada vez más personas quieran invertir en ellos.