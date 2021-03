La CNMV y el Banco de España anticipan que muchos proyectos del 'sandbox' no se aprobarán

La CNMV y el Banco de España han anticipado que un número significativo de los 67 proyectos presentados a la primera edición del sandbox financiero no se aprobarán. En un encuentro sobre Fintech y Ciberseguridad, representantes de ambas instituciones han celebrado el alto volumen de propuestas recibidas, pero han explicado que muchos de ellos no recibirán la aprobación para entrar en el banco de pruebas, ya que no cumplen con alguno de los requisitos necesarios.

"No parece razonable que se admitan proyectos no tengan una aplicación clara en el sistema financiero. Hayq ue ser rigurosos en la exigencia legal, que sean proyectos con una madurez suficiente y que proporcionen un beneficio para el conjunto de la sociedad", ha expresado Víctor Rodríguez Quejido, director general de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la CNMV.

No obstante, ha puntualizado que el hecho de que una propuesta no sea aprobada ahora no quiere decir que más adelante (la próxima convocatoria se abrirá en el mes de julio), no se pueda volver a presentar tras hacer algunos ajustes. Según ha detallado, la CNMV ha recibido 30 de los 67 proyectos y que los promotores son tanto grandes empresas como fintech.

Igualmente, el jefe de la división de innovación financiera del Banco de España, José Manuel Marqués, ha animado a los supervisores a ser "cuidadosos" al analizar las propuestas recibidas y aprovechar bien los recursos, centrándose en los proyectos "con valor añadido". En ese sentido, ha destacado todos aquellos que proponen ideas emprendedoras en el mundo financiero donde por el momento no hay un tratamiento regulatorio claro.

Por su parte, Francisco Carrasco, subdirector general de regulación y relaciones internacionales de la DGS señaló el reto que supondrá la coordinación entre las tres subdirecciones que analizarán los proyectos (CNMV, Banco de España y DGS) aunque lamentó los escasos recursos disponibles para atender el gran volumen de propuestas recibidas.

En la misma línea, la directora del gabinete técnico y de análisis financiero del Tesoro Público, Judith Arnal, ha insistido en el reto profesional que supone el sandbox, aunque ha asegurado que lo ve de manera optimista. "Al frente de todas las instituciones en la comisión de coordinación hay profesionales de primer nivel", ha indicado.

De todas formas, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura que ha inaugurado la jornada, ha asegurado que el impulso al sandbox es "prioritario" y que la CNMV pondrá el empeño necesario para que sea un éxito y "sobre todo, hacer que contribuya a hacer el mercado español más atractivo a la vez que se mejora la oferta disponible".

Alerta de la inversión en criptodivisas

Por otro lado, Buenaventura ha alertado del riesgo de invertir en criptomonedas y ha pedido prudencia ante el "fogonazo de precios" que experimentan estos activos. Igualmente, ha recomendado "no invertir en nada que no se comprenda" ni cantidades que, en caso de perderse, puedan comprometer el patrimonio personal o familiar.

"Las autoridades debemos advertir de los riesgos que suponen las criptomonedas cuando se ofrecen como inversión. Nos preocupan la volatilidad y la escasa liquidez. No son instrumentos financieros y no están regulados ni supervisados. En momentos de tipos bajos es fácil deslumbrarse por los fogonazos de precios, pero nada impide que se manipulen", ha advertido.